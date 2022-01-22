Yer fıstığı alerjisi erken tedaviyle önlenebilir
Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; yer fıstığı alerjisi, erken yaşta tedavi ile ortadan kaybolabilir. University of Arkansas’tan Dr. Stacie Jones, oral immunoterapi uygulanan çocuklardaki etkinin ne kadar süreceğinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini açıkladı.
Bilim insanları, çocukların, erken yaşta tedavi edilirse yer fıstığı alerjisini yenebileceğini belirledi. Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, yer fıstığı toleranslarını artırmak için 1-3 yaşlarındaki 146 küçük çocuğa artan miktarlarda yer fıstığı proteini tozu verildi.
Deneyin başlangıcından 2 buçuk yıl sonra, çocuklarının yüzde 71’inin 16 fıstığa kadar alerjik reaksiyon göstermediği görülürken deneyin bitiminden 6 ay sonra çocukların yüzde 21’inin deney bitimindeki fıstık toleranslarını koruduğu gözlemlendi.
Araştırmacılar, uygulanan oral immunoterapinin daha küçük yaşta ve hafif alerjisi olan çocuklarda daha etkili olduğunu belirtti.
University of Arkansas’tan Dr. Stacie Jones, çalışmanın bulgularının erken yaşta fıstık alerjisi tedavisi için bir fırsat kapısı açtığını, bunun yanında immunoterapinin etkilerinin ne kadar süreceğinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.
ABD’de fıstık alerjisi için 4 yaş ve üzeri kişilerde onaylı bir tedavi bulunuyor ancak az miktarda fıstığa maruz kalmaya yönelik koruma sağlıyor.
Çocukların yüzde 2’sinin fıstık ezmesi alerjisi olan ABD’de, sağlık uzmanları çocukların alerji geliştirmesini önlemek için ailelere bebeklerini erkenden fıstık içeren gıdalarla tanıştırmalarını tavsiye ediyor.
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- 'Bitter çikolata kanserle mücadeleye yardım ediyor'
- Ricky Gervais neden Oscar'ı sunamayacağını açıkladı
- Akciğer sağlığı için 10 önemli gıda
- Mucizenin ta kendisi! Muazzez İlmiye Çığ
- ‘Her şey sayıdır!’
- Memur ve emeklileri ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
- Kriz iyice tırmanacak: Rusya’nın talebine NATO’dan ret!
- Çocuk edebiyatı çevirisinde Doğu’dan esen rüzgar!
- Okumak, yazmak üzerine aforizmalar (V)
- OHAL İşlemleri İnceleme Komsiyonu için karar