Yerebatan Sarnıcı kapandı mı? Yerebatan Sarnıcı neden tahliye edildi?

YEREBATAN SARNICI NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

Evet. İstanbul’un önemli tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı, bugün itibarıyla tahliye edilerek resmi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Böylece sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GİŞELERİ KURULANA DEK KAPALI KALACAK

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İBB’ye bağlı İBB Miras tarafından restore edilen ve İstanbul’un en çok turist ağırlayan noktalarından birine dönüşen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Sarnıç, bugün saat 10.00’da turistler ziyaret için kapıda sıra beklerken, tahliye edildi.

İBB'nin kendi gişeleri söktüğü Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi gişelerini kuracağı zamana kadar kapalı olacak.

Öte yandan sarnıcın boşaltılma anı, kameralara yansıdı.