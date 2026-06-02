Türk rap müziğinde "Aishe" sahne adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Aishe kimdir, kaç yaşında? Rapçi Tuğçe Ayşe Güler neden öldü?

AİSHE KİMDİR?

Aishe, gerçek adıyla Tuğçe Ayşe Güler, Türkçe rap ve alternatif hip-hop sahnesinde sahne ismiyle tanınan genç bir müzik üreticisidir. Bağımsız müzik üretimiyle dikkat çeken Aishe, özellikle dijital platformlar üzerinden yayınladığı parçalarla kısa sürede belirli bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Tarzında duygusal anlatım, içsel çatışmalar, şehir yaşamı ve kişisel deneyimler öne çıkar.

TUĞÇE AYŞE GÜLER NEDEN ÖLDÜ?

“Aishe” sahne adıyla tanınan rap sanatçısı Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberini duyuran kardeşi, tedavi sürecinde ihmaller yaşandığını öne sürerek, yanlış uygulanan tedavi ve geç konulan teşhisin Güler'in yaşamını yitirmesine neden olduğunu iddia etti.

İHMAL İDDİASI

Tuğçe Ayşe Güler'in ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, kardeşi tedavi sürecinde ihmaller yaşandığını öne sürdü.

Kardeşinin yaptığı açıklamada, Güler'in önce kulak enfeksiyonu geçirdiği, ardından yüz felci yaşadığı belirtildi. Ameliyat edilen Güler'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği ifade edilirken, uygulanan kortizon tedavisinin vasküliti (damar iltihabı) tetiklediği iddia edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, durumu iyiydi ve taburcu edilerek eve gönderildi. Ancak bu süreçte uygulanan kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu.

Kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendi. Acile gittik ama 'yan etki' diyerek bizi geri gönderdiler. Tekrar fenalaşınca yatışını yaptılar fakat tam 4 gün boyunca teşhis koyamadılar. Ablam bu süreçte herhangi bir tedavi görmedi. Serviste durumu daha da ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı.

En başından beri 'Behçet hastalığı olabilir' dememe rağmen bir hafta boyunca hiçbir şey yapılmadı ve bizi oyaladılar. Romatoloji bölümü ölümünden sadece bir gün önce tanı koyabildi ancak artık çok geçti. Ablam göz göre göre ihmal edilerek vefat etti."