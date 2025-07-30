Yerkürenin en büyük sarsıntıları: Tarihe geçen 10 büyük deprem

Dünya tarihi, bir anda her şeyi değiştiren büyük depremlerle dolu. Kıtaları sarsan, şehirleri yutan, binlerce cana mal olan bu felaketler, insanlığın doğayla sınavının en sert anlarını oluşturuyor. Kimi tsunamiyi tetikledi, kimi nükleer krizlere yol açtı. İşte modern kayıtlara geçmiş en büyük 10 deprem ve ardında bıraktıkları…

1. 1960 VALDİVİA DEPREMİ – ŞİLİ (9,5 MW)

Tarih: 22 Mayıs 1960, 15.11

Merkez: Valdivia, Şili

Can kaybı: 1655–2000 civarı

Dünyada kayıtlara geçen en büyük deprem olarak tarihe geçti. 9,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yalnızca Şili’yi değil, tsunamiyle birlikte Pasifik çanağındaki ülkeleri de vurdu. Yerel halkın "Büyük Deprem" olarak andığı bu felaket, kıyı kentlerini haritadan sildi.

2. 2004 HİNT OKYANUSU DEPREMİ – ENDONEZYA (9,3 MW)

Tarih: 26 Aralık 2004, 07.58

Merkez: Sumatra Adası, Endonezya

Can kaybı: 230.000+

Depremden çok, ardından gelen tsunamiyle hafızalara kazındı. 14 ülkeyi etkileyen felakette yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Tsunami dalgaları Afrika kıyılarına kadar ulaştı. Dünya çapında yardım seferberliği başlatıldı.

3. 1964 ALASKA DEPREMİ – ABD (9,2 MW)

Tarih: 27 Mart 1964, 17.36

Merkez: Anchorage, Alaska

Can kaybı: 131

Amerika kıtasında meydana gelen en güçlü deprem olarak kayıtlara geçti. Tsunami, Kanada ve Japonya kıyılarına kadar uzandı. Yer yüzeyinde dev yarıklar oluştu, birçok yerleşim yeri yıkıldı.

4. 2011 TŌHOKU DEPREMİ – JAPONYA (9,1 MW)

Tarih: 11 Mart 2011, 14.46

Merkez: Tōhoku, Honshū

Can kaybı: 19.759

Tsunami ve Fukuşima Nükleer Santrali’nde yaşanan sızıntı bu depremi felakete dönüştürdü. Japonya’nın altyapısı ve enerji politikaları bu sarsıntıdan sonra yeniden şekillendirildi.

5. 1952 SEVERO-KURİLSK DEPREMİ – RUSYA (9,0 MW)

Tarih: 4 Kasım 1952, 16.58

Merkez: Kamçatka Oblastı

Can kaybı: 2.336

Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen bu deprem, Sovyetler Birliği tarihinin en yıkıcı doğa olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Tsunami etkisi Japonya ve Hawaii'ye kadar ulaştı.

6. 1868 ARİCA DEPREMİ – GÜNÜMÜZDE ŞİLİ (9,0 MW)

Tarih: 13 Ağustos 1868, 21.30

Merkez: Arica (O dönem Peru, bugün Şili)

Can kaybı: 25.000+

Pasifik kıyısında büyük yıkım ve tsunamiye neden oldu. Yıkılan şehirlerin yeniden inşası yıllar sürdü. Okyanus boyunca sarsıntının etkileri hissedildi.

7. 1746 LİMA DEPREMİ – PERU (9,0 MW)

Tarih: 28 Ekim 1746, 22.30

Merkez: Lima, Callao

Can kaybı: 15.000–20.000

18. yüzyılın en yıkıcı depremlerinden biri olan bu sarsıntı, Peru kıyılarını harap etti. Callao limanı tamamen yok oldu. Kolonyal dönemin en büyük şehirlerinden Lima, bu depremle yerle bir oldu.

8. 1700 CASCADİA DEPREMİ – ABD/KANADA (9,0 MW)

Tarih: 26 Ocak 1700, 21.30

Merkez: Kaliforniya, Oregon, Washington, Britanya Kolumbiyası

Can kaybı: Bilinmiyor

Yerli halkın efsanelerinde ve Japonya'daki tsunami kayıtlarında yer bulan bu sarsıntı, modern bilimle sonradan belgelenmiştir. Tarihî tanıklıklar sayesinde büyüklüğü ve etkisi sonradan tespit edilmiştir.

9. 2010 ŞİLİ DEPREMİ – ŞİLİ (8,8 MW)

Tarih: 27 Şubat 2010, 03.34

Merkez: Cobquecura, Bío-Bío

Can kaybı: 723

2000’li yılların en güçlü depremlerinden biri olan bu sarsıntı, Şili’nin altyapısını derinden etkiledi. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Tsunami uyarı sistemleri bu olaydan sonra güçlendirildi.

10. 1906 KOLOMBİYA-EKVADOR DEPREMİ (8,8 MW)

Tarih: 31 Ocak 1906, 15.36

Merkez: Esmeraldas bölgesi

Can kaybı: 1500

Pasifik kıyısında büyük bir yıkım yaratan bu deprem, 500 km’lik fay hattını kırdı. Okyanus boyunca tsunami dalgaları oluştu. Etkileri Panama’dan Peru’ya kadar hissedildi.