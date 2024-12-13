Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:14

Güncelleme: 13.12.2024 - 10:14

Her yıl okullarda ve birçok yerde düzenlenen etkinliklerle yapılan Yerli Malı Haftası, yerli üretim ve yerli tüketimin önemine değinmektedir. Peki, Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası neden kutlanıyor?

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR, AMACI NE?

Resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır.

Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

Bu hafta boyunca yerli ürünler ve üretimle ilgili film, belgesel, animasyon, tiyatro gösterimleri, sergiler ile marka, patent ve faydalı model sahibi olma koşulları ile önemi konulu konferanslar düzenleniyor.

Etkinliklerle, yerli malı üretim ve kullanımı konusundaki bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması, tasarruflu olma, yerli üretim, üretim kalitesi ve kaynakların etkili kullanımının toplumun tümünde içselleştirilerek bir yaşam tarzı haline getirilmesi hedefleniyor.