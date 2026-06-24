Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel
Paylaş

Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

24.06.2026 15:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

2026 Dünya Kupası heyecanı dünyanın dört bir yanında devam ederken futbolun büyüsünü yalnızca maçlarla sınırlı tutmak istemeyenler için birbirinden özel belgeseller öne çıkıyor. Kulüplerin zafer yolculuklarından futbolcuların bilinmeyen hikâyelerine kadar birçok yapım, yeşil sahanın arkasındaki gerçekleri gözler önüne seriyor. İşte futbol tutkunlarının mutlaka izlemesi gereken en etkileyici belgeseller...

Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

ALL OR NOTHİNG: MANCHESTER CİTY'NİN ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

All or Nothing: Manchester City, İngiliz ekibinin 2017-2018 sezonundaki tarihi başarısını tüm ayrıntılarıyla ele alıyor. Teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin 100 puanla kazandığı şampiyonluk, yalnızca saha içinden değil; soyunma odası, yönetim ve taraftar perspektifinden de aktarılıyor.

Belgesel, bir takımın zirveye ulaşma sürecindeki baskıyı, stratejileri ve zorlukları gözler önüne sererek futbolun sadece maçlardan ibaret olmadığını gösteriyor.

Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

FİRST TEAM: JUVENTUS: BİR FUTBOL DEVİNİN İÇ DÜNYASI

First Team: Juventus, İtalya'nın en köklü kulüplerinden Juventus FC tarihine ve günlük yaşamına odaklanıyor.

İki sezonluk yapımda futbolcuların özel hayatlarından antrenman süreçlerine, deplasman yolculuklarından kulübün büyük hedeflerine kadar birçok detay izleyiciye aktarılıyor. Juventus'un yalnızca bir futbol takımı değil, aynı zamanda büyük bir futbol kültürü olduğu anlatılıyor.

Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

NAPOLİ: A FOOTBALL CİTY: ŞEHRİN FUTBOLLA YAŞAYAN HİKÂYESİ

Napoli: A Football City, futbolun bir şehir kimliğine nasıl dönüştüğünü anlatan özel yapımlardan biri.

Belgesel, Napoli halkının takımlarına duyduğu büyük sevgiyi ve futbolun şehirdeki yerini ele alıyor. Taraftarların tutkusu, futbolcular üzerindeki beklentiler ve Napoli'nin kendine özgü futbol kültürü, oyuncuların kendi anlatımlarıyla ekrana taşınıyor.

Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

BOCA JUNİORS 3D: THE MOVİE: LA BOMBONERA'NIN BÜYÜSÜ

Boca Juniors 3D: The Movie, Güney Amerika futbolunun ateşli atmosferini izleyiciye aktarıyor.

Boca Juniors taraftarları için kutsal kabul edilen La Bombonera üzerinden futbol sevgisinin ne kadar güçlü bir duygu olduğu anlatılıyor. Tribün kültürünün ve taraftar bağlılığının ön plana çıktığı yapım, Güney Amerika futbolunun ruhunu yansıtıyor.

Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

LES BLEUS: FRANSA MİLLİ TAKIMI'NIN İNİŞLERİ VE ÇIKIŞLARI

Les Bleus: Une autre histoire de France, Fransa Milli Takımı'nın 1996-2016 yılları arasındaki 20 yıllık serüvenini konu alıyor.

Takımın başarıları, kriz dönemleri ve yeniden yükseliş süreçleri üzerinden Fransa futbolunun değişimi anlatılıyor. Milli takımın yalnızca sportif değil, toplumsal bir simge haline gelişi de belgeselde işleniyor.

Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

BECOMİNG ZLATAN: BİR YILDIZIN DOĞUŞ HİKÂYESİ

Becoming Zlatan, futbol dünyasının en sıra dışı karakterlerinden biri olan Zlatan Ibrahimović'in kariyer yolculuğunu anlatıyor.

Çocukluk yıllarından Avrupa futbolundaki yükselişine kadar uzanan süreçte Zlatan'ın karakteri, mücadeleleri ve kendine özgü futbol anlayışı ele alınıyor.

Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

THE TWO ESCOBARS: FUTBOL VE TRAJEDİNİN KESİŞTİĞİ HİKÂYE

Kolombiya’da yükselen uyuşturucu kartellerinin başındaki isim Pablo Escobar ile 1994 yılında Kolombiya’nın kalesini koruyan Andres Escobar’ın trajik hikayesini konu alan belgesel bir baş yapıt.

Yeşil sahaların perde arkası: Futbol tarihine damga vuran 8 belgesel

THE CLASS OF 92: MANCHESTER UNİTED'IN EFSANE JENERASYONU

The Class of 92, Manchester United FC tarihinin en özel dönemlerinden birine ışık tutuyor.

David Beckham, Ryan Giggs ve dönemin diğer genç yıldızlarının yükselişini anlatan belgesel, aynı zamanda İngiltere futbolunun dönüşümünü de inceliyor. Teknik direktör Alex Ferguson'un bu jenerasyon üzerindeki etkisi de yapımın önemli noktalarından biri.

İlgili Konular: #futbol #Belgesel #Futbolcu