Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:36

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:36

Yeşilay Haftası, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak için her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanır. Bu hafta, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve zararlı alışkanlıkların zararlarına dikkat çekmek amacıyla önemli bir platform sunar. Peki, Yeşilay haftası nedir, ne zaman ve neden kutlanır?

YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?

Yeşilay Haftası, Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmeyi amaçlayan bir haftadır. Yeşilay, tütün, alkol, uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapıcı maddelere karşı toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu özel hafta, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesi için önemli bir fırsat sunar.

Yeşilay Haftası, sadece zararlı alışkanlıkları önlemekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın nasıl sürdürülebileceğine dair bilgiler verir. Özellikle gençlerin bu konuda daha bilinçli hale gelmesi, onları bağımlılıklardan korumak adına önemli bir adımdır. Bu hafta boyunca okullarda seminerler düzenlenir, konferanslar ve paneller ile konunun önemi vurgulanır. Ayrıca medya aracılığıyla topluma yönelik farkındalık yaratılır.

Yeşilay Haftası, toplumun her kesimine hitap ederek, sağlıklı bir gelecek için bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bağımlılıkla mücadele sadece bir hafta ile sınırlı kalmamalı; ancak bu hafta, toplumda daha geniş bir farkındalık yaratılması adına önemli bir başlangıçtır.