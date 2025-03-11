Yeşilçam güzeli Hale Soygazi'ye Onur Ödülü... Son hali görenleri şaşırttı!
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Hale Soygazi, güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Hale Soygazı Siyad Gecesi'nde Onur Ödülü aldı. Soygazi'nin son hali ise sosyal medyada gündem oldu.
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hale Soygazi, “Oh Olsun” filminde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazındı. 74 yaşında olmasına rağmen fit ve zarif görünümüyle dikkat çeken usta oyuncu, zaman zaman etkinliklerde boy gösteriyor.
SİYAD ONUR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
Son olarak SİYAD gecesinde onur ödülüne layık görülen Hale Soygazi, doğal güzelliğiyle yine ilgi odağı oldu.
Usta oyuncuyu görenler “Kadın yıllanmış şarap gibi”, “Çok güzel görünüyor” gibi yorumlarda bulundu.
Soygazi ise bu yorumlara karşılık “Türkiye’nin en güzeli diye bir şey yok! Herkes kendine güzel” yanıtını verdi.
FİT GÖRÜNÜMÜNÜN SIRRI
Sadece oyunculuğuyla değil, stil sahibi duruşuyla da beğeni toplayan Soygazi, şık ve sade tarzıyla zamansız bir moda anlayışına sahip.
74 yaşında olmasına rağmen fit görünümünü sağlıklı beslenme ve spora borçlu olduğunu dile getiren Soygazi, sebze ve meyve ağırlıklı, doğal besinlerden oluşan bir diyet uyguluyor. Uzun yıllardır spor yapmayı ihmal etmeyen usta oyuncu, pilates ve yürüyüşle formunu koruyor.
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