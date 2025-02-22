Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gölgen Bengü'nün son hali ortaya çıktı: Profesör olmuş!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 12:24

Güncelleme: 22.02.2025 - 12:25

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü, duru güzelliğiyle hafızalarda yer edinmişti. Bu filmle adını duyuran Bengü, 1976 yılında SES dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda ikinci olmuş, 1977 yılında ise Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile Aslan Bacanak filminde Zeynep rolüne hayat vermişti.

Yeşilçam’a iki filmle damgasını vuran Gölgen Bengü, şöhretin ardından oyunculuğu bırakıp adeta sırra kadem basmıştı. Ancak son günlerde, Bengü'nün yeni hayatı gündeme geldi.

PROFESÖRLÜK KARİYERİNE ADIM ATTI

Oyunculuğu bırakan Gölgen Bengü, akademik kariyerine yöneldi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra North Carolina A&T State University’de yüksek lisans yaparak Clemson University'de doktora eğitimini tamamladı.

Şu an 70 yaşında olan Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.