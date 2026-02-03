Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman’dan üzen haber: Alzheimer ile mücadele ediyor!

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve 1980’li yılların sinemasına güzelliğiyle damga vuran Sevtap Parman, uzun süren sessizliğini üzen bir haberle bozdu. 2011 yılında mesleği tamamen bırakan ve ekranlardan uzak bir yaşam süren Parman’ın, bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

ANNESİNİN VEFATI SONRASI GELEN AMANSIZ HASTALIK

Edinilen bilgilere göre, Sevtap Parman annesinin vefatının ardından derin bir ruhsal çöküntü yaşadı. Bu zorlu sürecin etkisiyle Alzheimer hastalığına yakalanan ünlü oyuncu, kız kardeşi tarafından huzurevi ve klinik tarzında hizmet veren özel bir bakım merkezine yerleştirildi. Tedavisi halen devam eden yıldızın, yaşamını daha önce açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle sürdürdüğü belirtildi.





SOSYAL MEDYADA SON HALİ GÜNDEM OLDU

Parman’ın son fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı hayranları usta oyuncu için "Yıllar geçse de çok güzel" yorumunda bulunurken, bazıları ise hastalığın ve zamanın etkilerine dikkat çekerek "Yıllar ona da acımamış" ifadelerini kullandı.

22 FİLMLİK DEV KARİYER

Kariyerine 1981 yılında başladığı modellikten sonra sinemaya adım atan Parman; Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu gibi dev isimlerle kamera karşısına geçti. 1985 yapımı "Hükmedenler Paramparça" filmiyle başlayan oyunculuk serüveninde, sadece dört yıl içinde (1985-1989) tam 22 film sığdırarak Türk sinemasının en üretken dönemlerinden birine imzasını attı.