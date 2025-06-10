Yeşilçam'ın Zıp Zıp'ı Necdet Kökeş'ten hayranlarını üzen haber! Hastaneye kaldırıldı...

Kemal Sunal, Cüneyt Arkın ve Ayhan Işık gibi Türk sinemasının efsane isimleriyle birçok projede rol alan Yeşilçam’ın tanıdık yüzlerinden Necdet Kökeş, dün akşam Kadıköy’de kaldığı apart otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

81 yaşındaki usta oyuncunun uzun süredir nefes darlığı şikâyeti yaşadığı öğrenildi. Ekonomik zorluklarla boğuşan Kökeş’in acil olarak tedavi altına alındığı belirtildi.

"ZIP ZIP" KARAKTERİYLE TANINMIŞTI

Türk sinemasına 18 yaşında adım atan Necdet Kökeş, özellikle 1972 yapımı Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıp Zıp” karakteriyle hafızalarda yer etti.

Yaklaşık 100 filmde rol alan Kökeş, bazı yapımlarda ise prodüksiyon ekibinde görev aldı. Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Leblebi Tozu, Üç Kağıtçı, Atla Gel Şaban ve Avrupalı gibi macera ve komedi filmleriyle sinemaseverlerin gönlünde taht kurdu.

Son yıllarda maddi sıkıntılar yaşayan Necdet Kökeş, İstanbul’da bir apart otele yerleştirilmişti.