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Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı!

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı!

23.05.2025 08:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı!

Türk sinemasının önde gelen isimleri ile birçok filmde rol alan oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya, dün gece Beşiktaş'taki evinde sosyal medyadan tanıştığı bir kadınının bıçaklı saldırısına uğradı.

Türk sinemasının unutulmaz isimleriyle kamera karşısına geçen Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, İstanbul Beşiktaş’taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı. 

Sabah'ın aktardığına göre; Sulukahya, sosyal medyada tanıştığı bir kadın tarafından bıçaklandı ve ağır yaralandı.

ŞÜPHELİ KADIN ARANIYOR

Mehmet Serdar Sulukahya'nın hayati tehlikesi devam ederken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli kadının yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın Hollanda'da yaşadığı ve arada bir İstanbul'a gelerek Beşiktaş'taki evinde kaldığı belirtildi.

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