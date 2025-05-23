Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı!

Türk sinemasının unutulmaz isimleriyle kamera karşısına geçen Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, İstanbul Beşiktaş’taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Sabah'ın aktardığına göre; Sulukahya, sosyal medyada tanıştığı bir kadın tarafından bıçaklandı ve ağır yaralandı.

ŞÜPHELİ KADIN ARANIYOR

Mehmet Serdar Sulukahya'nın hayati tehlikesi devam ederken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli kadının yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın Hollanda'da yaşadığı ve arada bir İstanbul'a gelerek Beşiktaş'taki evinde kaldığı belirtildi.