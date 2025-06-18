Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Aynur Akarsu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. 76 yaşında vefat eden usta oyuncu, Türk sinemasına verdiği katkılarla hafızalarda yer edindi.

SİNEMA DÜNYASINI YASA BOĞDU

Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

BATTAL GAZİ VE ÜÇ KAĞITÇILAR GİBİ FİLMLERDE ROL ALDI

Aynur Akarsu, Battal Gazi Destanı, Üç Kağıtçılar gibi Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarında rol almış; döneminin önemli figürlerinden biri olarak izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Akarsu’nun vefatı, ailesi, yakınları ve sinema camiasında derin bir üzüntü yarattı.