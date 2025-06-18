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Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu hayatını kaybetti

18.06.2025 11:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aynur Akarsu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Battal Gazi Destanı ve Üç Kağıtçılar gibi filmlerle tanınan Akarsu’nun vefatı sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Aynur Akarsu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. 76 yaşında vefat eden usta oyuncu, Türk sinemasına verdiği katkılarla hafızalarda yer edindi.

SİNEMA DÜNYASINI YASA BOĞDU

Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

BATTAL GAZİ VE ÜÇ KAĞITÇILAR GİBİ FİLMLERDE ROL ALDI

Aynur Akarsu, Battal Gazi Destanı, Üç Kağıtçılar gibi Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarında rol almış; döneminin önemli figürlerinden biri olarak izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Akarsu’nun vefatı, ailesi, yakınları ve sinema camiasında derin bir üzüntü yarattı.

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