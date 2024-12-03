Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Sezercik 4. kez boşanıyor: Eski eşine 'Kısır sensin' diye bağırdı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:16

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:16

Yeşilçam’ın unutulmaz çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.



Geçen yıl dördüncü eşi, mimar Seyhan Eyiçalış ile evlenen İnanoğlu, çiftin arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.







MAHKEME SALONUNDA GERGİN ANLAR

Sabah'ın haberine göre geçen günlerde Beykoz Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan çift, boşanma kararının verileceği aşamada büyük bir gerginlik yaşadı. Karar öncesi birbirlerine “Kısır sensin”, “Hayır asıl sensin” şeklinde bağırarak kısırlıkla ilgili tartışmaya tutuşan çift, mahkeme salonunda adeta şok bir an yaşattı.







Tartışma giderek büyürken, mahkeme başkanı tarafları sakinleştirmeye çalıştı ve sonunda çiftin boşanmasına karar verdi. Olay, mahkeme salonunda yaşanan gerilimle sona erdi.