Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'na 3 ay uzaklaştırma

04 Eylül 2021 Cumartesi, 12:21

Zeynep Yılmaz, eski eşi Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun uyuşturucu kullanarak kendisini taciz ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra İnanoğlu’nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HAPİS TALEBİ REDDEDİLDİ

NTV'de yer alan habere göre Yılmaz, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İnanoğlu hakkında zorlama hapsi kararı verilmesini istedi.

Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden talebi reddetti.