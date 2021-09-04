Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'na 3 ay uzaklaştırma
Bir dönem Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak tanınan Sezer İnanoğlu'nun yasaklı madde kullanarak kendisini taciz ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia eden eski eşi Zeynep Yılmaz, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Zeynep Yılmaz, eski eşi Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun uyuşturucu kullanarak kendisini taciz ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra İnanoğlu’nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
HAPİS TALEBİ REDDEDİLDİ
NTV'de yer alan habere göre Yılmaz, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İnanoğlu hakkında zorlama hapsi kararı verilmesini istedi.
Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden talebi reddetti.
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