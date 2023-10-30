Yeşilçam'ın dublaj sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:38

Yeşilçam’da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır’ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm dün 96 yaşında hayatını kaybetti.

Tözüm için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni yapıldı. Törene ailesinin yanı sıra tiyatro camiasından çok sayıda dostu katıldı.

"ANNEM, TİYATRO CAMİASINA KÜSKÜN GİTTİ"

Taziyeleri cami avlusunda kabul eden kızı İris Tözüm, "Türkiye adına Yeşilçam'ın sesi gitti. Ama çok güzel bir ömür sürdü. Annem, 6 yaşından beri alkışlanıyor. 96 yaşında kalbi durdu. Alkışlarla, mutlu yaşadı. Son 3 gününe kadar aklı başındaydı. Fiziksel olarak sağlıklıydı, maalesef kalbi durdu ve kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Tiyatro camiası da geldi, dublaj camiası da geldi. Özellikle Bakırköylü Sanatçılar Derneği burada, yalnız bırakmadılar. Ama gönül isterdi ki, özellikle tiyatro camiası hayattayken onu yalnız bırakmasın. Annem, tiyatro camiasına küskün gitti" diye konuştu.

"HUZUR İÇİNDE YAŞADI"

Oyuncu Nedim Saban ise, "Gerçekten büyük bir kayıp ama belli bir yaştan sonra beklenen bir şey tabi ki. İyi ki son yıllarını huzur içinde yaşadı diyebilirim. O dönem biliyorsunuz, Yeşilçam'da ses vermek çok önemliydi ama aynı zamanda Jeyan hanımın oyunculuğu da bizim için önemlidir, değerlidir. Ama bazı karakterlere onlar ses vermeseydi belki o filmler sevilmeyecekti, yani çok değerliydi. Ben yaşamının son yıllarında tanışabildim. Ama ne mutlu bana ki tanışmışım. 27 Mart'ta ben öğrencilerimle onun yanına ziyarete gitmiştim. Öğrencilerle bir 5 dakika çok güzel konuşmuştu. Çok eskileri anlatmıyordu, çocuk müsamerelerini ilk sahneye çıktığı günü anlatmıştı bize. Ustalar tabi ki bizi terk ediyor ama bıraktıkları anılar ve derslerle yaşıyoruz" dedi.

"AİLEMİZİN BÜYÜĞÜ GİBİYDİ"

Jeyan Tözüm'ün yakın arkadaşı İllüzyonist Sermet Erkin, "Jeyan ablanın 1963-64 yılından beri eşi, dostu, arkadaşı, her şeyiydim. Yani ailemizin büyüğü gibiydi. Fakat şu var, üzülerek söylüyorum. Kadri, kıymeti bilinmeden gitti. 6 yaşında dublaja başlamış, 67 tane piyeste başrol oynamış. Üstelik kadın yatalak değil, yürüyor, konuşuyor, görüyor, aklı, hafızası yerinde gerekli ilgi gösterilmedi. Dünya tarihinin en eski sahnesine adım atmış tek oyuncusu. Sayıyorlar ya Gülşen Bubikoğlu, Hülya Koçyiğit vesaire, hayır onlar yanlış sayıyorlar. Neriman Köksal hariç kimi biliyorsanız hepsini o konuşmuş" ifadelerini kullandı.

İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.