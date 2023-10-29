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Yeşilçam'ın dublaj sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:59
Yeşilçam'ın dublaj sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti
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Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren 94 yaşındaki ses sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz. Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."


Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti

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