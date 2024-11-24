Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun 84 yaşında

EDİZ HUN KİMDİR?

Ediz Hun, 22 Kasım 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Hun, aynı zamanda eski bir milletvekili ve akademisyendir.

Avusturya Lisesi mezunu olan Hun, üniversite eğitimine bir süre Almanya’da devam etti. 1963 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmaya katılarak sinema dünyasına adım attı. İlk filmi olan Genç Kızlar ile dikkatleri üzerine çekti. Birçok Yeşilçam filminde yer alan oyuncu, 1970’lerin ortalarında Yeşilçam’da başlayan erotik film furyasında yer almak istemediği için sinemadan ayrıldı.







Sonrasında Norveç’e giden Ediz Hun, Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri eğitimi aldı ve ikincilik derecesiyle mezun oldu.

Hun, 1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İstanbul milletvekili seçildi ve 2002’ye kadar parlamentoda görev yaptı. Ayrıca Marmara ve Okan Üniversitelerinde Ekoloji Bilimleri alanında öğretim üyeliği yaptı.

Ediz Hun, 3 Ocak 1973 tarihinde Berna Hun ile evlendi. Çiftin Bengü (1974) ve Burak (1981) adında iki çocuğu bulunuyor.