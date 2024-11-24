Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun 84 yaşında
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Ediz Hun, doğum gününü dostlarıyla kutladı.
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ediz Hun, doğum gününü kutladı.
Gençlik Rüzgarı, Elveda Sevgilim, Sinekli Bakkal, Sen Bir Meleksin, Yuvasız Kuşlar gibi unutulmaz filmlerde rol alan Hun, 84 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak şu notu düştü:
"Tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Dostlarıma ve pastamın mimarı Merve Hanım’a zahmet verdiğim için de ayrıca teşekkür ediyorum."
Hun’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Etiketler: #Ediz Hun
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