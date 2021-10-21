Yeşilçam'ın yeni sezonu 28 Ekim'de başlıyor

21 Ekim 2021 Perşembe, 00:00

Çevrimiçi dizi,film platformu BluTV; Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Çağatay Ulusoy, Nilüfer Açıkalın, Yetkin Dikinciler gibi isimlerin yer aldığı, ‘Yeşilçam’ın, ikinci sezonunun ilk 5 bölümünün 28 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

OYUNCU KADROSUNA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün senaryosuna imza attığı dizide Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş, Nilüfer Açıkalın ve Güngör Bayrak eşlik ederken diziye yeni sezonda Bige Önal, Muhammet Uzuner, Kanbolat Görkem Arslan ve Hilmi Cem İntepe gibi isimler de dahil oldu.

YENİ SEZONDA NE OLACAK?

Yeşilçam dizisinin konusu ise 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması'ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesi anlatıyor. Dizinin yeni sezonunda ise hayatını sinemaya adamış Semih Ateş’i (Çağatay Ulusoy) daha da zorlu bir mücadele bekliyor. Yeşilçam’da hikâye 1969 yılının sonları, 1970’li yılların başından itibaren devam ediyor. Yeni sezon, hayatın çok daha hızlı aktığı, eğlence ve entrikanın ön planda olduğu bir dönemde geçecek. Tüm dengelerin değiştiği sezonda Semih’in yanındaki gizemli kadın (Bige Önal) soru işareti yaratırken, Reha’nın (Yetkin Dikinciler) Hakan’a (Bora Akkaş) olan iş teklifi ve Mine’nin (Selin Şekerci) şarkı söylediği sahne dikkat çekti.