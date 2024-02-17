Acı ölüm... Otobüsün altında kalan engelli yurttaş hayatını kaybetti!
Çorlu’da yoldan geçerken halk otobüsünün altında kalan 62 yaşındaki engelli vatandaş hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarı yol ayrımında feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; yoldan geçen 62 yaşındaki Mustafa Gündoğdu, M.E. idaresindeki şehir içi halk otobüsünün altında kaldı.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Ağır yaralanan yaya Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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