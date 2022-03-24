Yeşim Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler

24 Mart 2022 Perşembe, 13:57

Kamuoyunda Mehmet Ali Erbil'in kardeşi olması dolayısıyla adı duyulsa da tıp alanında önemli başarılara imza atan Yeşim Erbil, 20 yıl boyunca endokrin cerrahisi alanında çalışmalarda bulundu. Kendi geliştirdiği cerrahi teknik, bilimsel dergi Surgery Innovation'da yayımlandı ve tıp literatürüne girdi. Prof. Dr. Yeşim Erbil'in cerrahi teknikle tiroid kanserlerinde nükleer tıbbın kullanılmasına olan ihtiyaç ve ameliyat sonrası ses kısıklığı gibi komplikasyonların ortadan kalkması sağlandı. Yeni teknikle ameliyat süresi 2 saatten 30 dakikaya indi.

YEŞİM ERBİL'İN MEHMET ALİ ERBİL ANISI UTANDIRDI

Yasemin Özçelik'in Youtube'da yayınlanan programına konuk olan Yeşim Erbil, çocukken abisi Mehmet Ali Erbil'in kendisini cinsel içerikli sinema filmine götürdüğünü ve çok utandığını söyledi. Yeşim Erbil'in sözleri şöyle:

"Eskiden Tan Sineması vardı. Orada yetişkin filmleri oynardı, seks filmi. Benim de canım sıkılmıştı. Annem de abime 'Kardeşini sinemaya götürüver' dedi. Abim de beni o filme götürdü. Öyle bir film olduğunu biliyor muydu bilmiyorum. Filmde çıplak bedenler var. Ben de bakmıyormuş gibi yaptım, utanıyorum abimden.

Sonra çıktık, sevinçle babama sinemaya gittiğimizi söyledim. Babam Tan Sineması'na gittiğimizi duyunca 'Defol git' dedi. Beni yanından kovdu. İkizimizi de azarladı. O anımızı hiç unutamam."

Yeşim Erbil ve Mehmet Ali Erbil

YEŞİM ERBİL'İN HAYAT HİKAYESİ

1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Komedyen Mehmet Ali Erbil'in kardeşi.

Şişli Terakki Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1987 yılında tamamladı. Uzmanlık eğitimini aynı üniversitede Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda aldı.

Yeşim Erbil, 1992 yılında genel cerrah uzmanı olarak İstanbul Tıp Fakültesi'nde doktorluğa başladı.

Genel cerrahi alanında 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu.

2012 yılında Türk Cerrahi Derneği'nin başkanlığını üstlendi. 2016 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2014-2015 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2014-2016 yılları arasında Tıpta Uzmanlık Kurulu Genel Cerrahi Müfredat Komisyonu Başkanlığı yaptı.

2016 yılında devlet hastanesinden ayrılarak kendi muayenehanesini açtı.

YEŞİM ERBİL'İN AKADEMİK FAALİYETLERİ VE BAŞARILARI

* 700'ün üzerinde bilimsel çalışması mevcut. Bunların 6'si kitap editörlüğü, 45'i üzerinde kitap bölümü yazarlığı ve 130'u uluslararası bilimsel makale.

* 130 uluslararası makale 4 bin 800 kez referans olarak kullanıldı.

* Endokrin cerrahisi ile ilgili 55 adet DVD eğitim projesi gerçekleştirdi.

* 2000-2015 yılları arasınd 26 adet internet üzerinden canlı ameliyat yayını (web cast) yaptı.

* 2007 yılında 'gamma probe ile eksizyon yönteminin' dünyada ilk kez 'ikincil girişim boyun bölgesi cerrahisinde' uygulanmasını gerçekleştirildi.

* 1997 yılında tiroid kanseri metastazlarının tanısında 'tg-wash out' yönteminin ülkemizde ilk kez kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağladı.

* 2012 yılında İstanbul Tabip Odası Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

* Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları'nın 13 yıldır düzenlenmesini sağladı.

ÖZEL YAŞAMI

1963 doğumlu olan Yeşim Erbil, 2022 yılı itibarıyla 59 yaşında.

İyi seviyede İngilizce konuşabiliyor.

Yeşim Erbil 1.77 metre boyunda, 68 kilo ve koç burcu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @prof.dr.yesimerbil, Twitter'da @yeimerbil kullanıcı adıyla yer alıyor.

Kişisel internet sitesi www.yesimerbil.com adresi.