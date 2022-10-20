Yeşim Salkım'dan siyasi parti açıklaması: 'Meral Akşener'i destekliyorum'
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, "Hangi partiyi ya da lideri destekliyorsunuz?" sorusuna "Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum ama onun haricinde yok" yanıtını verdi.
Sanatçı Yeşim Salkım, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katıldı.
Salkım, Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın bulduğunu açıklarken "Bizim ülkemizde son zamanlarda siyaset yapanı göremiyorum" dedi.
"TİKTOK VİDEOSU ÇEKEREK...
"Ya politika yapıyorlar ya kavga ediyorlar. TikTok videosu çekerek Z Kuşağı ile iletişim kuramaz siyasetçiler. Şu andaki kuşakla hiçbir siyasetçi iletişim kuramaz çünkü ele avuca sığan bir kuşak değil" ifadeleribi kullanırken şöyle devam etti:
"Ben mesela babamın bile sözü dinlemezdim. Beni yönetecek olanlar, babamın bile dinlemediğim sözünü dinleyeceğimi sanıyorlarsa yanılıyorlar"
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