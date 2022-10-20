Meral Akşener'den Erdoğan'a tepki: Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var

20 Ekim 2022 Perşembe, 00:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye AKP TBMM Grup Toplantısı'nda rozet takmış, bu sırada da Çelebi'nin elini sıkarak "Senin çocuk kaç tane?" diye sormuştu.

Çelebi ise "Bir tane efendim" diye yanıt vermişti. Çelebi daha sonra yanında bulunan eşini işaret etmiş ve "Doktora yapıyor, kariyer" demişti. Erdoğan ise "Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Çelebi'nin eşine yaşını soran ve "46" yanıtını alan Erdoğan, "Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" diye konuşmuştu.

MERAL AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda rozet taktığı Mehmet Ali Çelebi ile eşine verdiği "çocuk" talimatını eleştirdi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın kullandığı "Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var" sözlerine değinmeyen Akşener, paylaşımında şunları söyledi:

Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır.





Bu çirkin şuuraltı ve bu kirli zihniyet Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz. Kadınları; tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu.





Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye Cumhuriyeti; 2'nci yüzyılında her alanda çalışan, üreten ve başaran kadınların omuzlarında yükselecek. Kimse merak etmesin, çok az kaldı!