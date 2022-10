Akşener'den Erdoğan'a çok sert 'Bartın' tepkisi: '4 yıl ceza alan adamı, TTK'ye genel müdür yapan sensin, bu da mı kader?'

19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

41 işçinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden faciası sonrası kürsüye madenci baretiyle çıkan Akşener, İYİ Parti'deki hukukçulara seslenerek, "Hiçbir şey almanda ailelerin hukukunu savunmak sizin görevinizdir" dedi.

ERDOĞAN'A 'KADER' TEPKİSİ

Maden faciası sonrası 'kader' açıklaması yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Akşener, "Tedbir almayıp, sorumluluğunu yerine getirmeyip, üstüne de, tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek, en hafif tabiriyle, terbiyesizliktir" diye konuştu.

İYİ Parti lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Kozlu'da 8 canımızı kaybettiğimiz olayda, kusurlu bulunup, 4 yıl ceza alan bir kişi kurumun, en tepesine oturtuldu. Bu da mı kader, Sayın Erdoğan! Bakanı atayan sensin. 4 yıl ceza alan adamı, TTK’ye genel müdür yapan sensin. Madene, yönetici atayan da sensin. Denetimlerin gereğini yapmayanlar da, senin bakanın ve senin yöneticilerin. İşine gelince, 'Bakanıma talimat verdim' demeyi biliyorsun. Madem senin bakanın, hesap sorsana! 'Nerede tedbirler?' desene."

İYİ PARTİLİ AVUKATLARA 'BARTIN' TALİMATI

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Geçtiğimiz cuma milletçe çok büyük bir acı yaşadık. Büyük bir faciaya şahitlik ettik. Madencilere karşı sorumluluğumuz var. Partimizin bünyesinde ne kadar hukukçu varsa 41 maden şehitimizin ailesinin hakkını, hukukunu, hiçbir şey almadan en ciddi şekilde takip edeceksiniz! Bu işin sorumluluğu sizdedir.

Yaptığımız çalışmalar sonucunda gördük ki, birçok maden faciasında olduğu gibi Amasra'daki felaket de geliyorum demiş. Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış, müfettişler defalarca uyarmış, ceza kesmiş. Ocakta çalışan maden işçileri bile uyarmış ama Sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer kıllarını kıpırdatmamışlar. Göz göre göre gelen felaketi izlemişler. Artık maalesef bu duruma şaşıramıyoruz! Bu kor yüreğimize daha önce de düştü. Zonguldak'ta 30 canımızı kaybettik. Soma'da en büyük maden faciasında 301 insanımızı yitirdik. Ermenek'te 18 kardeşimizi kaybettik. Bartın'da yine aynı iş bilmezliğin, aymazlığın sebep olduğu bir katliama şahit olduk! Bilerek katliam diyorum, bu kadar uyarıya rağmen tedbir almazsanız ve ölüme bile bile lades derseniz yaşanan felaketin adı cinayet olur, katliam olur!"

"SOMA'YA DA UTANMADAN 'FITRAT' DEMİŞTİ"

"Bu büyük felaketin ardından, devletimizin, madencilerimiz için seferber olduğunu gördük. Ancak resmi ve gönüllü yüzlerce kardeşimiz, madencilerimizi kurtarmak için çırpınırken ülkeyi yönetenlerin aymazlığı ve yaptıkları ciddiyetsiz açıklamalar, yine hepimizi kahretti. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ilgililere dönüp 'Bu uyarıları, neden dikkate almadınız?' diyeceğine; 'İşçilerin sesine, neden kulak vermediniz?' diyeceğine; bu acıya sebep olanları, o dakika görevlerinden alıp müfettişlerin önüne koyacağına; ne yaptı biliyor musunuz? 41 hayatın söndüğü bu felaketten bile bir başarı hikâyesi çıkarmaya çalıştı."

Yaşadığımız ekonomik felaketten, başarı hikâyesi çıkarmaya uğraşmak, yetmemiş olacak; tuttu, ölümden de, başarı hikâyesi çıkarmaya kalktı. Biliyorsunuz, empati kavramına yabancı olan bu arkadaş, 8 sene önce de Soma’da utanmadan çıkıp 'Ölüm bu işin fıtratında var' demişti…"

"TEVEKKÜL NE KADAR GERÇEKSE TEDBİR DE O KADAR GERÇEKTİR"

"Bu defa da çıkıp; 'Çok şükür, 24 saat geçmeden 41’inci şehidimize de ulaştık' dedi. 'Biz, kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır' dedi. Kaderden bahsetti, tevekkülden bahsetti. Gerçekten ibretlik… Tevekkül nedir? Tevekkül; Her türlü tedbiri aldıktan sonra, bir işi, nihayetinde Allah’a havale etmektir. Ancak her tür tedbiri aldıktan sonra… Hamdolsun hepimiz kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz 'Hayrıhi ve Şerrihi Min Allâhû Teâlâ' diyerek hayrın ve şerrin, Allah’tan geldiğine inananlarız.

Ancak tevekkül, tembelliğe açılan bir kapısı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf, hiç değildir. Önce tedbir sonra tevekkül. Dinimizin buyruğu budur. Yani Müslüman, her işin başında, önce tedbirini alacak, ötesini ise Rabbine teslim edecek. Yaşadığımız felaketlerin altında yatan sorumsuzluğu, perdelemek için imanımızı sömürmeye kalkmak, kimsenin haddi de hakkı da değildir. Tevekkül ne kadar gerçekse tedbir de o kadar gerçektir."

KOZLU MADENİ PATLAMASINI ÖRNEK VERDİ

"Bir kazanın, tüm şartları oluşmuşsa ve sen tedbir almıyorsan o kaza meydana gelir. Tedbir almayıp, sorumluluğunu yerine getirmeyip üstüne de tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek, en hafif tabiriyle terbiyesizliktir. Bakın, size bir örnek vereyim. 7 Ocak 2013’te, Kozlu Madeni’nde, metan gazı patlaması oldu. Kazada 8 işçimizi kaybettik. Kazanın sebebini ve sorumlularını, tespit etmek için soruşturma açıldı. Uzun süren bir yargı süreci başladı. Bilirkişi raporu, taşeron firmayı, müessese müdürünü ve yardımcısını, kabahatli buldu. Taşeron firma, işi aksatmış. Göndermesi gereken ekipleri göndermemiş, tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Müessese müdürü de, taşerona yaptırım uygulamak yerine, işin üstünü örtmüş. Dava, 6 yılın sonunda, karara bağlandı.

Yargı dedi ki; 'Kozlu maden ocağının, müessese müdürü, ölüme sebebiyet vermekten, tali kusurludur.' 4 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine, yaşamını yitiren madencilerin aileleri, karara itiraz ettiler. 'Bu kadar ağır bir kusurun cezası, nasıl 4 yıl olur?' diye, veryansın ettiler. 'Asli kusurlu olan biri, nasıl tali kusurlu sayılır?' diye, isyan ettiler. Peki mahkeme ne yaptı? 4 yıllık hapis cezasını, para cezasına çevirdi. Yaşadıkları acı yetmezmiş gibi, o ailelerin yüreğinde, bir de adalet yarası açıldı. Peki, o müessese müdürüne ne oldu biliyor musunuz?

Bay Kriz’in imzasıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na, genel müdür olarak atandı. Yani, 8 canımızı kaybettiğimiz olayda, kusurlu bulunup, 4 yıl ceza alan bir kişi, kurumun en tepesine oturtuldu. Bu da mı kader Sayın Erdoğan!"

"BU DA MI KADER SAYIN ERDOĞAN?"

"Bakanı atayan sensin. 4 yıl ceza alan adamı, TTK’ye genel müdür yapan sensin. Madene, yönetici atayan da sensin. Denetimlerin gereğini yapmayanlar da, senin bakanın ve senin yöneticilerin. İşine gelince 'Bakanıma talimat verdim' demeyi biliyorsun. İşine gelince üzerine basa basa 'benim bakanım' demeyi de biliyorsun. Hadi bakalım. Madem senin bakanın, hesap sorsana! 'Nerede tedbirler?' desene. Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına, iş bilmezliklerine, kader diyemezsin. 21’inci yüzyılda, bu teknolojik imkân ve altyapıyla, maden işçisine ölümü kader diye kabullendiremezsin!"

"TÜRKİYE’DEKİ ÖLÜM RİSKİ DÜNYA ORTALAMASININ 20 KATINDAN FAZLA"

"Madencilik, elbette riskleri olan bir sektördür. Ama bu riskleri azaltmak da pekâlâ mümkündür. Nitekim veriler de tam olarak bunu gösteriyor. Soma Katliamı’ndan sonra geçen 6 yılda yani 2015’ten 2020'ye kadar her yıl madenlerimizde çalışan, her 100 bin işçimizden 53’ünü iş kazalarında yitirmişiz. Bu oranın bizden sonra en yüksek olduğu ülke Portekiz. Her yıl, 25 madencilerini kaybetmişler. Aynı oran Polonya'da 8, Almanya'da 4, Macaristan ve Slovenya’da ise sıfır! Dünya, kömür madenciliği endüstrisinde, her yıl, yeni standartlar belirliyor. Ve alınan önlemler sayesinde, sektördeki ölüm oranları hızla düştü. 20 yıl önce dünyada milyon tonluk üretime düşen ölüm oranı 5’ken; bu rakam günümüzde 1’in altına indi. Türkiye’nin son 10 yıldaki ortalaması ise milyon ton başına 20 kişinin üzerinde. Yani Türkiye’deki ölüm riski dünya ortalamasının 20 katından fazla."

"BASİT TEDBİRLERLE ÖNLEYEBİLECEĞİN ÖLÜMLERİ KADER DİYE YUTTURAMAZSIN!"

"Sayın Erdoğan; buna fıtrat diyemezsin. Buna kader de diyemezsin. Basit tedbirlerle önleyebileceğin ölümleri, bu millete, kader diye yutturamazsın! Dünya standartları ortadayken, Türkiye’ye reva gördüğün, bu acı tablo, düpedüz, insanlarımızın canını hiçe saymaktır. Senin ve atadığın beceriksiz yöneticilerinin asli görevi; ölümleri engellemektir. Ölüm oranlarını, dünya standartlarının altına getirmektir. Teknoloji var. İmkanlar var. Sayıştay raporları ortada duruyor. Atılacak adımlar, alınacak tedbirler belli. O nedenle; Hamaseti bırakıp, öncelikle işinizi yapacaksınız. Kazaların önüne geçmek için, irade göstereceksiniz. Yapamıyorsanız da, çekip gideceksiniz! Ayıptır, günahtır.

Bartın’da yaşanan bu katliamda; sorumlularla ilgili yapılacak işlemlerin, takipçisi olacağız. İktidarın umurunda olmasa da, biz, kaybettiğimiz madencilerimizin, hesabını soracağız. Soma’dan sonra yaşanan adaletsizliğin, tekrarına seyirci kalmayacağız! Biliyorsunuz; Soma faciasında sonra, bazı düzenlemeler yapılmıştı. Ancak yapılan düzenlemelerin, neredeyse tamamı; iş kazalarını önlemeye yönelik olmayıp, işçilerin, iş kanunundan kaynaklı haklarında, bazı düzenlemeleri içeriyordu. Tek somut adım olarak nitelendirilebilecek, “sığınma odaları zorunluluğu” kapsamına ise, sadece metal madenleri alınmıştı."

"ÖLÜM AYLIKLARINDA CİDDİ BİR ADALETSİZLİK VAR"

"Bu arada, ölüm aylıklarında, ciddi bir adaletsizlik var. Bunun giderilmesi için, meclis grubumuz, plan bütçe komisyonuna, bir önerge verdi. Ama her zaman olduğu gibi, Ak Parti ve küçük ortağının oylarıyla reddedildi. Madem öyle, biz de, bu konuda bir kanun teklifi getireceğiz. Milletvekili arkadaşlarıma talimatımdır: Yolsuzlukla mücadele kapsamında vereceğiniz, kanun tekliflerimizin yanında, bu konuyla ilgili kanun teklifimizi de, lütfen süratle meclis gündemine taşıyın. Milletimiz de, bu vesileyle, İktidarın, madencilerimiz konusunda, ne kadar samimi olduğunu, bir kez daha görsün.

Soma Faciası’nın üzerinden, 8 yıl geçmesine rağmen, haklarında soruşturma başlatılan, kamu görevlileri için, bir buçuk yıldır, iddianame hazırlanmadı. İşletmenin sahibiyse, dört buçuk yıl hapis yattıktan sonra, 2020 yılındaki, infaz düzenlemesinden yararlanıp, cezaevinden çıktı. Bir vatandaşımızı tekmeleyen danışman da, şimdi Frankfurt konsolosluğumuzda, ticaret müşaviri… İşte size Sayın Erdoğan’ın adaleti! İşte sayın Erdoğan’ın vicdanı!"

"BU BÜYÜK ACILARI YAŞIYORSAK BU İKTİDAR DERS ALMADIĞI İÇİN YAŞIYORUZ"

"Hayır kardeşlerim; bu işin fıtratında, ölüm yok. Bu büyük acıları yaşıyorsak, bu iktidar ders almadığı için yaşıyoruz. Bu büyük acıları yaşıyorsak, ne kadar liyakatsiz varsa, onları en üst mevkilere taşıyan, iş bilmezlik yüzünden yaşıyoruz. Bu büyük acıları yaşıyorsak, her olayda yandaşını kollayan, bu kirli zihniyet yüzünden yaşıyoruz. Ama söz olsun, yemin olsun ki; Bartın’ı yeni bir adaletsizlik sarmalına, mahkûm ettirmeyeceğiz! Yapanın yanına kâr kaldığı, bu adaletsiz düzeni, biz değiştireceğiz! Devlete ciddiyeti, milletimize de hürriyeti, biz getireceğiz! Biz bu işin takipçisiyiz. Sorumluların, en ağır cezaları alması için, elimizden geleni ortaya koyacağız.

Buradan, bir kez daha ilan etmek istiyorum: İş bilmezliğinizle, yüzsüzlüğünüzle, bezirganlığınızla, yıktığınız yuvaların günahı, yakanızı bırakmayacak. Yediğiniz haram lokmalar, boğazınıza dizilecek. Allah şahidim olsun ki, yaptıklarınız yanınıza kâr kalmayacak. Ve o kutlu gün geldiğinde, hesabınızı, milletimiz sandıkta kesecek. Kara gözlü, temiz yüzlü kardeşlerimize rahmet olsun. Ailelerine, sevdiklerine, ve ocaklarda ekmek kavgası veren, tüm madencilerimize, bir kez daha başsağlığı diliyorum."

"ENFLASYON ÖNGÖRÜLENİN 74 PUAN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

"2023 yılı, Merkezi Yönetim Bütçesi, 17 Ekim Pazartesi günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Ama 2023 bütçesine geçmeden önce, 2022 yılının, makroekonomik hedeflerini ve bütçesini, gelin, bir değerlendirelim. Biliyorsunuz, geçen yılın Eylül ayında açıklanan, Orta Vadeli Program’da; 2022 yılı için, enflasyon hedefi, yüzde 9,8’di. Duayen ekonomist Sayın Erdoğan ile ekip arkadaşı, Türk akademisinin göz bebeği, Doçent Doktor Nebati Bakan’ın, muhteşem ekonomi yönetimi sayesinde; tüketici enflasyonu, Eylül ayında, yüzde 83 buçuğa ulaştı. Yani enflasyon, öngörülenin, 74 puan üzerinde gerçekleşti. Hedefteki sapmaya bakar mısınız? Ama gözünde ışıltı var adamın ya, ışıltılı! Bu arkadaşları, olağanüstü öngörü kabiliyetlerinden ötürü, gerçekten tebrik etmek istiyorum."

"DOLARDA HEDEF 9 LİRA 27 KURUŞTU, 18 LİRA 60 KURUŞ OLDU!"

"Dolar kurunu da anmazsak olmaz. Madem tebrik ediyoruz, çifte tebrik olsun. muhteşem ikilinin, 2022 yılı için hedeflediği, dolar kuru, 9 lira 27 kuruştu. Şu anda ne kadar? 18 lira 60 kuruş. Yani iki katı. Şaka gibi ama gerçek… Bu arada, benzer bir başarıyı da, cari açıkta görüyoruz… 2022 yılında cari açık, 18,6 milyar dolar olarak planlanmıştı. Hatta bu arkadaşlar, hızlarını alamayıp, cari fazla vereceklerini iddia etmeye başlamışlardı. Ancak gelin görün ki; Yılın ilk sekiz ayında, bırakın cari fazlayı, 40 milyar dolar, cari açık verildi. Ama ilginçtir; bu kadar yüksek bir cari açığa rağmen; Sayın Erdoğan’ın, hâlâ zaman zaman, hayali bir cari fazladan bahsettiğini görüyoruz. Nobel ödülüne aday büyük ekonomist sayın Erdoğan, cari fazlamız var diyor! Nebati Bakan'ın enteresan sözü var, epistemolojik davranış bilimi, neo- ekonomi... Buyurun psikiyatristler..."

İşte size, Sayın Erdoğan’ın, ülkesindeki gidişata, ne kadar hakim olduğunun ispatı. Gerçekten, olağanüstü bir yönetim becerisi…

"BECERİKSİZLİĞİN KİTABINI YAZIYORLAR"

"Bay Kriz ve ekibindeki diğer mızıkacıların başarıları, bunlarla da sınırlı değil. Mesela, 2022 yılında, bütçe açığının, 278 milyar lira olmasını hedeflemişlerdi. Şimdi ise; “Pardon biz yanılmışız, bütçe açığı, 461 milyar lira olacak.” diyorlar. Yani, ya bugüne kadar yanlış rakam açıklayıp, milletimizi ve piyasaları kandırdılar; ya da, bu bütçe, bir seçim bütçesidir. Bunun başka açıklaması yok.

Bitti mi? Maalesef bitmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı istatistiklerine göre; bu yılın, ilk sekiz ayında, bütçe, 33 milyar Türk Lirası fazla vermiş. Yaa, ne kadar güzel değil mi? Ama bu sevincimiz de, tabii ki kısa sürüyor. Çünkü, Eylül ayında, 78,6 milyar lira açık verilmiş. Ayıca, hükûmetin açıkladığı rakamlardan, yüksek bütçe açıklarının, önümüzdeki aylarda da, şahlanarak devam edeceğini öğreniyoruz. Bakın, ilginç bir rakam daha vereceğim: 2022 yılı bütçesinde, toplam harcamalar için verilen ödenek; 1 trilyon 751 milyar liraydı. Şimdi ise, önümüze getirdikleri dokümanlarda, harcamaların, 3 trilyon 134 milyar liraya ulaşacağı ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bütçede böyle bir sapma görülmedi. Bu rezalet de giderayak, Ak Parti iktidarına nasip oldu. Tarih yazıyoruz diye gezenlerin, aslında, öngörüsüzlüğün ve beceriksizliğin kitabını yazdıklarına, ibretle şahit oluyoruz… Yazıklar olsun."

"İŞTE SİZE BAY KRİZ’İN SÖZÜM ONA FAİZLE OLAN SAVAŞI!"

"Tabii bir de faiz ödemeleri var. 2022 yılı için, devlet borçlanması genel giderleri dahil, toplam faiz ödemesi için konulan ödenek, 242 milyar lirayken; bu yılın sonunda, 341 milyar lirayı aşması bekleniyor. Buna bir de, kur korumalı mevduattan gelecek, 300 milyar liralık yükü eklersek; toplam faiz ödemesi, 640 milyar lirayı aşacak. Hani bu arkadaşlar, faize savaş açmışlardı ya. Hani Nass vardı ya. İşte size Nass! İşte size Bay Kriz’in, sözüm ona, faizle olan savaşı! Bu arada, “Devletin bütçesinden beş kuruş çıkmıyor.” diye pazarlanan, kamu özel işbirliği projelerine ödenecek para da, 42 milyar lira öngörülmüştü. Hamdolsun, onun da, yıl sonunda, 53 milyar lirayı bulması bekleniyor."

"BU BÜTÇE; İSRAF, FAİZ VE YANDAŞ BÜTÇESİNDEN İBARETTİR"

"Peki, tüm bu harcamalar nasıl karşılanacak? Tabii ki milletimizin sırtına yüklenen vergilerle karşılanacak. Tüketici; artan fiyatlar nedeniyle, daha fazla vergi ödeyecek. Çalışanlar; vergi dilimlerinin düşük artırılması nedeniyle, daha fazla vergi ödeyecek. Esnaf ve sanayici; reel bir kazancı olmasa dahi, düşük fiyattan girişlerin, yüksek fiyattan çıkması nedeniyle, daha fazla vergi ödeyecek. Yani; biz para vereceğiz ki, yandaşlar zenginleşmeye devam etsin. Biz elimizi cebinize atacağız ki, faiz geliri elde edenler üzülmesin. Biz vergi vereceğiz ki, saraydaki sefa hiç bitmesin. Bütçenin özeti, işte tam olarak budur.

Ez cümle; içinde milletin hayrına, dişe dokunur hiçbir şey olmayan, bu bütçe; israf, faiz ve yandaş bütçesinden ibarettir. Nokta!

"KURUN BU TAHMİNİN ÇOK DAHA ÜZERİNE ÇIKACAĞI MAALESEF AŞİKÂR"

"Ne yazık ki, 2023 yılı bütçesi de, 2022’den farklı değil… 2023 yılında, bütçe harcamalarının, 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin, 3 trilyon 810 milyar lira, bütçe açığının da, 659 milyar lira olması öngörülüyor. Harcamalar içinde; 566 milyar lira faiz ödemelerine, 103 milyar lira da, kamu özel işbirliği ödemelerine ayrılmış.

İlginçtir; 2023 yılına uzatılmasına rağmen; bütçede, kur korumalı mevduata ise, ödenek ayrılmamış. Bu da bütçenin ne kadar samimi olduğunu, Bir kez daha gözler önüne seriyor. 2023 yılı için, ortalama dolar kurunu da, 21,5 lira olarak hesaplamışlar. Bay Kriz ve Nebati Bakan’ın, şimdiye kadar sergiledikleri üstün performanstan hareketle, kurun, bu tahminin çok daha üzerine çıkacağı, maalesef aşikâr… Peki bu ne demek?

Bu; toplam faiz ödemelerinin, 1 trilyon lirayı bulması, işten bile değil demek. Ama asıl kepazelik başka. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; Önümüzdeki yıllardaki, iç borç faiz ödemesi yükümlülüğümüz, anapara ödemelerini geçmiş. Yani faiz, borcun aslını geçmiş. Yani; Hazinemizi, tefecinin eline düşürmüşler. Ne diyelim, Allah, memleketimizi bu duruma düşürenleri, ıslah etsin. Yazıklar olsun."

"SARAY'DAKİ SEFANIN BİTMESİNDEN KORKUYORLAR!"

"Korku, çok kuvvetli bir duygudur, ama en çok da, sahibini vurur. Şayet bir şeyden çok korkuyorsanız, etrafınıza da korku salmaya çalışırsınız. İşte bugün; iktidarın, korku üzerinden hakimiyet oluşturma çabası da, tam olarak bundan kaynaklanıyor. Çünkü, çok korkuyorlar! Yalanlarının, meydana saçılmasından korkuyorlar! Harami düzenlerinin, bozulmasından korkuyorlar! Saraydaki sefanın, bitmesinden korkuyorlar! İktidarlarını, kaybetmekten korkuyorlar! Bu korkular, onları öylesine kuşattı ki; artık bizzat oylarıyla seçildikleri, milletimizden bile korkuyorlar! Mesela; çocuğunu okula gönderirken, cebine simit parası koyamayan, anne babalardan korkuyorlar!"

"ÇİFTÇİLERİMİZDEN, GENÇLERİMİZDEN KORKUYORLAR"

"Mesela; borçları yüzünden tarlasına, traktörüne el koyulan, çiftçilerimizden korkuyorlar! Mesela; yurt dışındaki akranlarının, yaşadıkları hayatı görüp, kendi memleketlerinde de, aynı refahı, aynı özgürlüğü isteyen, gençlerimizden korkuyorlar! Mesela; kuyruklu yalanlarını ortaya çıkaran, gazetecilerimizden korkuyorlar! Mesela; 31 Mart seçimlerinde, İstanbullu’nun iradesine, göz dikenlerin karşısında; Emine Bulut’a, Şule Çet’e, Rabia Naz’a kıyanların, Enes Kara’ya ve daha nice canımıza, umutsuzluğu reva görenlerin karşısında; mülakatlardaki torpilin, KPSS’deki rezilliğin karşısında; Kazdağları’nda, 350 bin ağacımızı yok edenlerin, orman yakıp, otel diken, hainlerin karşısında; saraydaki, 5-10-15 maaşlı danışmanların, israfın, rüşvetin ve yolsuzluğun, bakanlıklara kadar işlediği, bu çürümüşlüğün karşısında; bir olan, birlik olan, dimdik durup, hesap soran milletimizden korkuyorlar!"

"HER KORKAĞIN YAPTIĞI GİBİ BASKIYA VE ZORBALIĞA SARILIYORLAR"

"İşte bu yüzden de, her korkağın yaptığı gibi, onlar da, baskıya ve zorbalığa sarılıyorlar. Eğer ki bizler, onlardan daha çok korkarsak, kazanabileceklerine inanıyorlar. Vah ki, ne vah… Çok, ama çok yanılıyorlar! 'Korkma!' diye, haykırarak yazılan hikâyemizi, tüm zincirleri kıran irademizi, damarlarımızda saklı olan kudretimizi, Ve hakka tapan gönlümüzü, unutuyorlar. Bizim, tarihimizin hiçbir döneminde, Türk devletini; çelik zırhlı duvarlara, yol veren korkaklara, bastığı yerleri, sadece toprak olarak gören acizlere ve kendilerini, milletten üstün gören bezirganlara, teslim etmediğimizi unutuyorlar. Bundan sonra da, asla teslim etmeyeceğimizi, görmüyorlar.

Nitekim; kendi tarihinden ve milletinden bihaber olan, bu makyavelist anlayış; tüm itirazlarımıza rağmen, çağ dışı bir sansür yasasını, utanmadan, sıkılmadan, üstüne bir de, pişkin pişkin fotoğraf çektirerek, Gazi Meclis'imizden geçirdi. Şüphesiz ki, bu yasa; milletimizin hafızasında, bir utanç vesikası olarak kalacak. Türk demokrasi tarihinde, kara bir leke olarak anılacak. Tarihinin hiçbir döneminde, esaret kabul etmeyen bir millete, pranga vurmaya çalışan bu aymazlığı; ne tarih, ne de vicdanlar unutmayacak."

"BU YASA, BİR İSTİBDAT YASASIDIR"

"Buradan açıkça ilan ediyorum: Bu yasa, bir istibdat yasasıdır. Bay Kriz ile arkadaşlarına da, buradan sesleniyorum: Aziz milletimiz, ne darbeler, ne baskılar görüp, susmadı da, sizin bu uyduruk, sansür yasanızla mı sinecek sanıyorsunuz? Hiç boşuna uğraşmayın. Dün, milletimizin hürriyetini, gasp etmeye kalkan utanmazlar, nasıl yıkılıp gittiyse, siz de öyle gideceksiniz. Dün, millet iradesini yok sayan, nice istibdat meraklısı, nasıl rezil olup gittiyse, siz de öyle gideceksiniz. Dün, aynı istibdat ilmeğini, bu milletin boynuna geçirmeye kalkanlar, nasıl yenildiyse, siz de bugün; bu milletin, 'Kahrolsun İstibdat, yaşasın hürriyet!' diye haykıran, iyi ve cesur evlatlarının karşısında, aynen öyle yenileceksiniz. Emin olun, çok az kaldı!"

"DEVLETİMİZ AKILLA DEĞİL, ERDOĞAN’IN KİŞİSEL KAPRİSLERİYLE YÖNETİLİYOR"

"Devlet, en buhranlı zamanlarda, fertlerinin vicdanına, 'ben varım' diyerek, tecelli edendir. Kurumlarıyla, yetişmiş insanlarıyla, engin tecrübesiyle, elini uzatandır. Akılla, bilgiyle ve ciddiyetle sorunu çözen, tekrarına ise, mahal vermeyendir. Ancak maalesef, bugün geldiğimiz noktada; esas kaynağından, yani milletinden kopmuş, ve kendini, devlet yerine koymaya cüret eden, bir iktidarın, ayakta durmak için sarf ettiği, son çırpınışlar; artık milletimiz için, bir eziyete dönüştü. İktidar hırsının tetiklediği tutum ile ahlaki sorumluluğun getirdiği tutum arasında, bir köprü görevi gören, devlet aklına, artık maalesef erişilemiyor. Maalesef artık devletimiz, akılla değil; Sayın Erdoğan’ın, kişisel kaprisleriyle, öfke ve nefretten beslenen, zehirli diliyle ve milletimizi, kendisine hizmetkâr olarak gören, kirli anlayışıyla yönetiliyor."

"KADINA SÜRTÜK DİYEN UCUBE BİR ANLAYIŞLA DEVLET YÖNETİLMEZ!"

"Ancak; ekonomiyi keyfine, faizleri rüyalarına, enflasyonu da, kahve fallarına göre belirleyen bir anlayışla, devlet yönetilmez! Maden faciasını bile, kendi kader anlayışıyla yorumlayan, hatasını bulana hain, eleştirene terörist, kadına sürtük, gencine aşağılık diyen, ucube bir anlayışla devlet yönetilmez! Bürokratları; mesleki yeterliklerine ve becerilerine göre değil, gösterdikleri sadakate ve dalkavukluk kapasitelerine göre atayan; mesela, 100 kere de girse, Dışişleri Bakanlığı sınavını kazanamayacak birini, sırf aile dostunun oğlu olduğu için, Dışişleri Bakan Yardımcısı atayan bir anlayışla, devlet yönetilmez!

Böyle bir anlayışıyla, sadece devlet değil, şirket bile yönetilmez! Çünkü devlet yönetmek, ciddiyet ister! Çünkü devlet yönetmek, yetenek ister! Çünkü devlet yönetmek, rasyonellik ister! Çünkü devlet yönetmek, bilgi ister, birikim ister!"

"SAYIN ERDOĞAN SEN DAHA KENDİNİ YÖNETEMİYORSUN"

"14’üncü Louis’nin, manevi bir mirasçısı gibi, Devlet benim havalarında gezerek, kendi keyfine göre tasarlayıp, memleketin başına bela ettiğin, bu ucube sisteminle, Ben devlet yönetiyorum diyemezsin, Sayın Erdoğan. Sen daha, kendini yönetemiyorsun. Bir gün verdiğin sözü, ertesi gün unutuyorsun. Mesela, 2023 vaatlerin vardı, hatırladın mı? Hani Türkiye, ilk 10 ekonomi arasına girecekti. Ne oldu? Türkiye’yi, 22’nci sıraya düşürdün. Hani toplam millî gelirimiz, 2 trilyon dolar, kişi başına düşen millî gelirimiz de, 25 bin dolar olacaktı. Ne oldu?

Son açıkladığın, orta vadeli planda; millî gelirin, sadece 867 milyar dolar, kişi başı gelirin de, 10 bin dolar olacağı ortaya çıktı. 500 milyar dolarlık ihracat hedefin, 265 milyar dolara düştü. Yüzde 4,6 olarak hedeflediğin işsizlik, TÜİK’e rağmen, yüzde 10,4’e çıktı. Bütün bunların karşısında, utanıp sıkılacağına; bir de milletimize efeleniyorsun. Akla düşman yönetim anlayışının bedelini üstlenmiyor, faturayı, aziz milletimize ödetmeye çalışıyorsun.

"EMEKLİ HAYATINDAN BİZLERİ GIPTA EDEREK İZLİYOR OLACAKSIN"

"Bak sayın Erdoğan; iktidarlar gelip geçicidir. Devlet ise, ebed müddettir. Sen her ne kadar, bugün; iktidar hırsına ve güç sarhoşluğuna kapılıp, devletimizin, kadim yönetim anlayışından sapsan da; verdiğin sözlerden dönüp, devlete olan güveni sarssan da; bir büyük kibre kapılıp, milletine hakaret ederek, devletimizin ciddiyetini, ayaklar altına alsan da, biz İYİ Parti olarak; Cumhuriyetimizin değerleriyle, kerim devlet anlayışımızı, yeniden canlandıracağız! Bu şanlı devlete, kaybettirdiğin güveni, yeniden kazandıracağız! Açtığın yaraları, yıprattığın kurumları, kırdığın kalpleri, bir bir onaracağız! Biz bütün bunları yaparken; sen de, emekli hayatından, bizleri, gıpta ederek izliyor olacaksın.

Bu büyük devlet; korkuyla değil, sevgiyle nasıl yönetilir, göreceksin! kışkırtarak değil, barıştırarak nasıl yönetilir, göreceksin! Vasatlarla değil, yetişmiş insanlarla nasıl yönetilir, göreceksin! Yalanlarla değil, akılın ve bilimin ışığında nasıl yönetilir, göreceksin! Makbulde değil, makuldeki buluşmamızı, ibretle seyredeceksin! Bu vesileyle, şimdiden sana iyi seyirler diliyorum… Biz, binlerce yıllık, köklü bir devlet geleneğine sahip, büyük bir milletiz. Tarihimizin her döneminde, devletimizi yöneten insanlardan, ne istendiği bellidir. Ciddiyet istenir. Akıl istenir. Adalet istenir. Dirayet istenir."

"BİZ ONLAR GİBİ YALANLARA SIĞINIP SORUMLULUKTAN KAÇMAYACAĞIZ!"

"Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu devlet krizinde; bizim üzerimize düşen, çok büyük bir sorumluluk var. Biz onlar gibi; yalanlara sığınıp, sorumluluktan kaçmayacağız! Biz onlar gibi; nefsimizin esiri olup, görevimizden caymayacağız! Biz onlar gibi; millete verdiğimiz sözleri unutup, güç sarhoşluğuna kapılmayacağız. Biz onlar gibi; servet peşinde koşanlardan, israf içinde yaşayanlardan, milletin sırtından kazandıklarının kibriyle, bu aziz millete, üstten bakanlardan olmayacağız.

Çünkü biz biliyoruz ki; devlet, istinat ettiği milletin, tarihi misyonunu gerçekleştirmekle mükelleftir. İşte biz, Türk devletinin adına; bu kutlu misyonu gerçekleştirmeye talibiz! Devletimizi ciddiyete, milletimizi hürriyete kavuşturmaya talibiz! Türkiye’yi mutlu insanların ülkesi yapmaya talibiz! Güçlü, zengin ve müreffeh bir Türkiye’yi, inşa etmeye talibiz! Ve tüm kalbimle inanıyorum ki; Yüce Allah’ın takdiri ve aziz milletimizin teveccühü, bizi iktidara taşıyacak! Tüm engellere, baskılara ve imkânsızlıklara rağmen, hak yerini bulacak! Uzun zamandan sonra, söz yeniden milletimizin olacak! İşte o kutlu gün geldiğinde, Biz de, bir fıtrattan bahsedeceğiz. Hep bir ağızdan, en gür sesimizle, diyeceğiz ki; 'Artık Türk şendir, fıtratında olduğu gibi!'"

KÜRŞAT ZORLU, İYİ PARTİ'YE KATILDI

Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında kürsüdeki yerini almadan önce, akademisyen Kürşat Zorlu, partiye katılımı kapsamında konuştu.

Zorlu, "Beşinci kuruluş yıldönümüne haklı bir gururla yürüyen İYİ Parti ailesine katılmaktan haklı bir kıvanç duyuyorum. Yıllarını Türkiye'nin her alanda yücelmesini ve Türk dünyasının bütünleşmesi için adayan bir akademisyen olarak bugün burada olmanın en önemli sebebi yüreğimdeki vatan sevdasıdır. Bu sebeple bugün, benim için yeni bir mücadelenin başlangıcı değil, aynı zamanda yaşamımda açılan bir parantezin geleceğe yürüyüşü anlamını taşımaktadır" dedi.

Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğimiz gibi ülkemiz tarihinin en zorlu günlerini geçirmektedir. Milletimiz hayat pahalılığıyla boğuşurken gelir ve fırsat adaletsizliği kendisini göstermektedir. Yaşadığımız sorun çemberi yarınları kuşatan bir kültür şokuna dönüşmektedir. Dünyadaki gelişmeler ve bölgemizdeki ateş çemberi, çok yönlü ve millet eksenli bir duruşu gerekli kılmaktadır. Bundan böyle temel gayem Türk milletinin bir arada refah ve huzur içinde yaşaması, adaletle yönetilmesi bilimin önderliğine inanç ve insan sevgisi üzerinde yükselmesi olacaktır.

Kendime her zaman örnek aldığım Türk düşünce sisteminin önemli isimlerinden merhum Prof. Erol Güngör hoca şöyle demektedir 'Hakikatte milliyetçilik bir kültür hareketi olmak, dolayısıyla ırkçılığı, halka dayalı bir siyasi hareket olarak da otoriter idare sistemlerini reddeder, böyle ki halka rağmen kişiler hırslar, tercihler ve hevesler bir gün mutlaka milli iradenin kalpanına çarparak darmadağın olacaktır.' Çünkü son söz elbette Türk milletinindir. Milletimiz ise doğudan batıya kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımızın ortak paydasıdır. Bu payda üzerinde her türlü ayrımcılığı reddederken, demografik geleceğimizi bir kırmızı çizgi olarak kabul ediyorum. Buradan hareketle milletimizi kaygılandıran ve her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelen sığınmacı sorununa bu çatı altında son verileceğine inanıyorum."