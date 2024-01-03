Yeşim Salkım’dan Tuğçe Kazaz'a: ‘İsrafsın kızım…’
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, eski manken Tuğçe Kazaz'ın "Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak" sözlerine sert tepki gösterdi.
Eski manken Tuğçe Kazaz’ın "İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin, Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak" ifadeleri oldukça tepki almıştı.
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım eski manken Tuğçe Kazaz'ın ‘hilafet’ sözlerine sert tepki gösterdi.
Bu sözleri sonrası 3 kez din değiştirmesi hatırlatılan Kazaz'a Yeşim Salkım da sert çıktı.
Salkım "Ya yürü git insanın canını sıkma cahil cühela o seni yöneten ibişe de söyle ki ben biliyorum kim olduğunu burası Türkiye Cumhuriyeti cesedimizi çiğnemeden o hilafet bayrağını neyse israfsın kızım büyük israf" sözleriyle tepki gösterdi.
Ya yürü git insanın canını sıkma cahil cühela o seni yöneten ibişe de söyle ki ben biliyorum kim olduğunu burasıTürkiye Cumhuriyeti cesedimizi çiğnemeden o hilafet bayrağını neyse israfsın kızım büyük israf https://t.co/riIk8Q87YK— Yesim Salkım (@yesimsalkim) January 2, 2024
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