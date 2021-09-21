Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı: ‘Kerem’in selamı var’

21 Eylül 2021 Salı, 11:35

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Survivor yarışmasıyla tanınan Marcus Aral bir dönem ilişkilerini bitirme kararı almıştı.

Şevval Şahin, ilişkisinin bitmesinin ardından Kerem Kamışlı ile bir restoranda görüşmüştü. Bu durumu kaldıramayan Marcus Aral, Kamışlı'yı sandalye ile denize atmıştı. Aral, bu olayın ardından gündem olmuş ve uzun bir süre konuşulmuştu.

‘5 KİŞİ ÜSTÜME SALDIRDI’

İddiaya göre dün akşam evinin önünde saldırıya uğrayan Yİğit Marcus Aral, eminiyetten çıkarken görüntülendi.

5 kişinin saldırısına uğradığını belirten Marcus Aral'ın yüzünde morluklar ve kırıklar oluştu. Marcus Aral ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi üsütme saldırdı" dedi.