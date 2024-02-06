Yıl dönümünde ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları...
6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Acımızın dün gibi taze olduğu felaketin yıl dönümünde ünlü isimler de depremi unutmadı.
Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üstünden tam bir yıl geçti. Acı günün yıl dönümünde ekranların ve sahnelerin sevilen yüzleri de sosyal medya paylaşımlarıyla depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı andı.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
EDİS GÖRGÜLÜ
EZHEL - SERCAN İPEKÇİOĞLU
KAAN URGANCIOĞLU
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
FARAH ZEYNEP ABDULLAH
geçen sene bu saatler hayatını kaybedenler, sevdiklerini kaybedenler, yuvalarını kaybedenler için son normal saatlerdi… yardım etmeye çalışanların da bi parçası o enkazlarda kaldı. hayatlarımız, duyduğumuz, şahit olduğumuz şeylerden sonra asla aynı olamaz. 6 şubat iyileşemez…— fafazey (@fzaofficial) February 5, 2024
ACUN ILICALI
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