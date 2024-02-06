Yıl dönümünde ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları...

Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:22

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:22

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üstünden tam bir yıl geçti. Acı günün yıl dönümünde ekranların ve sahnelerin sevilen yüzleri de sosyal medya paylaşımlarıyla depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı andı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

EDİS GÖRGÜLÜ

EZHEL - SERCAN İPEKÇİOĞLU

KAAN URGANCIOĞLU

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ







FARAH ZEYNEP ABDULLAH







geçen sene bu saatler hayatını kaybedenler, sevdiklerini kaybedenler, yuvalarını kaybedenler için son normal saatlerdi… yardım etmeye çalışanların da bi parçası o enkazlarda kaldı. hayatlarımız, duyduğumuz, şahit olduğumuz şeylerden sonra asla aynı olamaz. 6 şubat iyileşemez… — fafazey (@fzaofficial) February 5, 2024







ACUN ILICALI









