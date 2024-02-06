Yıl dönümünde ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları...

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Acımızın dün gibi taze olduğu felaketin yıl dönümünde ünlü isimler de depremi unutmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:22
Yıl dönümünde ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları...
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Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üstünden tam bir yıl geçti. Acı günün yıl dönümünde ekranların ve sahnelerin sevilen yüzleri de sosyal medya paylaşımlarıyla depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı andı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

EDİS GÖRGÜLÜ

EZHEL - SERCAN İPEKÇİOĞLU 

KAAN URGANCIOĞLU

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ



FARAH ZEYNEP ABDULLAH 


ACUN ILICALI





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