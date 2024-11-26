Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?
Yılbaşına kısa süre kala tatil planı yapacaklar merak içerisinde tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?
Yılbaşı tatili için plan yapanlar, 31 Aralık’ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 31 ARALIK TATİL Mİ?
2025 resmi tatiller takvimine göre; 31 Aralık Pazartesi tatil değil ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.
YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)
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