Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:53

Güncelleme: 26.11.2024 - 09:53

Yılbaşı tatili için plan yapanlar, 31 Aralık’ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 31 ARALIK TATİL Mİ?

2025 resmi tatiller takvimine göre; 31 Aralık Pazartesi tatil değil ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)