Yayınlanma: 20.12.2023 - 13:07

Güncelleme: 20.12.2023 - 13:07

Yeni yılına girmeye günler kala yılbaşı tatiline dair aramalar başladı. Özellikle çalışanlar yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini ve hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak? Yılın ilk günü hangi güne denk geliyor? 1 Ocak resmi tatil mi?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yeni yılın ilk gününün pazartesiye denk gelmesiyle cumartesi, pazar ve pazartesi şeklinde 3 günlük tatil imkanı doğdu.

YENİ YILIN İLK GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 30 Aralık ve 31 Aralık tarihi tatil olarak kabul edilmiyor.

1 OCAK GÜNÜ OKUL VAR MI?

1 Ocak gününün resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.