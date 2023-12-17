Ateş yakan da var üzüm yiyen de... Dünyanın en ilginç yılbaşı gelenekleri

Yayınlanma: 17.12.2023 - 13:43

Güncelleme: 17.12.2023 - 13:43

Yılbaşı, dünya genelinde coşkuyla karşılanan, umut dolu bir başlangıcı simgeler. Ancak, her kültürde bu özel gün, kendi renkli ve ilginç gelenekleriyle kutlanır. Bu yazıda, dünyanın dört bir yanındaki ilginç yılbaşı geleneklerine bir göz atacağız. Geleneksel yılbaşı çam ağacının altına yerleştirilen hediyelerden öte, farklı inançlar, adetler ve ritüellerle kutlanan bu özel günler, kültürler arası bir yılbaşı serüvenine davet ediyor.

1. Ekvador - Yılbaşı Bebekler ve Yakılan Hayvan Figürleri

Ekvador'da yılbaşı, geleneksel bir ritüelle karşılanır: Ano Viejo. Bu gelenekte, insan boyutlarında bebekler yapılır ve giydirilir. Bu bebekler, geçmiş yılı temsil eder ve yılın sonunda ateşe verilerek "eski yılın" simgesel olarak sona erdiği düşünülür. Ayrıca, sokaklarda büyük hayvan figürleri yapılır ve çeşitli kostümlerle donatılır. Bu figürler, yılbaşında ateşe verilerek yeni yılın getireceği temizlik ve tazelik simgelenir.

2. İspanya - Yılbaşı Gecesi 12 Üzüm Yeme Gelenekleri

İspanyol geleneklerinde yılbaşı, 12 adet yeşil üzüm yeme geleneğiyle kutlanır. Her yudumda bir üzüm yemek, her vuruşta bir dilek tutmak anlamına gelir. Bu gelenek, gece yarısı saat 12'ye kadar devam eder. İspanyollar, yeni yıla umut ve şans getirmek adına bu tatlı gelenekle yılbaşını selamlarlar.

3. Japonya - Joya no Kane: Yeni Yılın İlk Zili Çalmak

Japonya'da yılbaşı, Joya no Kane adı verilen özel bir gelenekle karşılanır. Bu gelenekte, tapınaklarda devasa bronz ziller çalınır. Ziller, tam 108 defa çalındığında, Japon inançlarına göre insanın 108 dünyevi arzusundan arınmış olacağı düşünülür. Japonya'da yılbaşının ilk zil sesini duymak, temiz bir başlangıcın simgesidir.

4. Gürcistan - Mekvle: Yılbaşı Kostümleri ve Maskeleri

Gürcistan'da yılbaşı, Mekvle adı verilen renkli ve şenlikli bir gelenekle karşılanır. Bu gelenekte, halk özel kostümler giyer ve çeşitli hayvan maskeleri takar. Gruplar halinde dolaşarak şarkılar söyler ve dans ederler. Mekvle geleneksel olarak yeni yılı karşılamak için bir araya gelmiş toplulukların birleşimini simgeler.

Bu renkli gelenekler, dünyanın farklı köşelerinde yılbaşı coşkusunu benzersiz kılar. Kültürler arası bu ilginç geleneklere göz atmak, yeni yılın güzellik ve çeşitlilik dolu bir macera olacağının habercisidir.

,

5. Danimarka - Yılbaşı Akşamı Çatlayan Tabaklar

Danimarka'da yılbaşı gecesi, atlamaya hazır tabaklar ve bardaklarla doludur. Gelenek, eski tabak ve porselen eşyaların ev sahiplerine hediye edilmesi ve bu eşyaların yılbaşı gecesi atlamaya hazır hale getirilmesini içerir. Yeni yılın ilk anında tabak ve bardakların kırılması, eski yılı geride bırakmanın ve yeni bir başlangıcın simgesidir.

6. Filipinler - Yılbaşı Gecesi Yuvarlak Şekilli Yiyecekler

Filipinler'de yılbaşı gecesi, yuvarlak şekilli yiyeceklerle doludur. Filipinliler, bu gelenekte daire şeklindeki yiyecekleri yemek suretiyle bolluk ve birlik simgesi olarak görmektedirler. Yuvarlak şekiller, bir döngüyü temsil eder ve gelecek yılın getireceği bolluğu simgeler.

7. İskoçya - Yılbaşı Günü İlk Misafirlik Hediyesi: Hogmanay

İskoçya'da yılbaşı, geleneksel bir festival olan "Hogmanay" ile kutlanır. Bu festivalde, insanlar birbirlerine "First Footing" adı verilen bir gelenekle ev ziyaretlerinde bulunur. İlk misafirlik, yeni yılın şans ve bolluk getirmesi açısından önemlidir. Misafir getiren kişi genellikle bir hediye, genellikle de yiyecek ve içecek getirir.

8. Yunanistan - Agios Vassilis: Yılbaşı Noel Baba Değil, Aziz Basil Günü

Yunanistan'da yılbaşı, Aziz Basil Günü (Agios Vassilis) olarak kutlanır. Yunanlar, bu günde hediyeleri Noel Baba'dan değil, Aziz Basil'den alırlar. Aziz Basil Günü, çocuklara hediyelerin dağıtıldığı ve ailelerin bir araya geldiği özel bir gün olarak kutlanır.