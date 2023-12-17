Yılbaşı tatili için vizesiz tatil rotaları
Yılbaşı tatili, yeni umutların, maceranın ve keşiflerin başlangıcı. Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen yurttaşların ilk tercihi vizesiz ülkeler oluyor. Hem yakınlığı hem vizesiz olması ile yılbaşında cazip hale gelen rotaları inceleyeceğiz.
Yılbaşı tatilinde vizesiz seyahat seçenekleri, Türk vatandaşlarına yeni yılın coşkusunu farklı kültürlerde yaşama fırsatı sunuyor. Bu ülkeler, muhteşem manzaraları, tarihi zenginlikleri ve yerel festivalleriyle unutulmaz bir yılbaşı deneyimi vadediyor.
BELGRAD
Büyülü atmosferi ve tarihi dokusuyla Sırbistan, vizesiz seyahat edilebilen Avrupa ülkeleri arasında. Sırbistan'ın Başkenti Belgrad taş döşeli yolları, canlı müzikleri ve eski tarz lokantalarıyla Sırp kültürünün kalbinin attığı yer. Tuna ve Sava nehirlerinin kucaklaştığı bu şehir, muhteşem manzaraları, canlı gece hayatı ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Belgrad’ta 10 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında kurulu olan Noel Pazarı'nı ziyaret edebilirsiniz.
KOTOR
Balkanların gizli cenneti olan Karadağ, doğal güzellikleri, tarihi şehirleri ve benzersiz manzaralarıyla büyüleyici bir seyahat vadediyor. Karadağ, büyüleyici doğası, tarihi şehirleri ve canlı kültürüyle Balkanlar'ın en etkileyici destinasyonlarından biri. Kotor, Karadağ'ın incisi olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu şehir, muhteşem bir tarihi mirasa ev sahipliği yapıyor. Kotor Körfezi'nin etrafında sıralanan tarihi yapılar, sizi Ortaçağ atmosferine götürüyor. Kotor'da Noel Pazarı ise 7 Ocak 2024’e kadar açık.
TİFLİS
Tiflis, Gürcistan'ın başkenti, tarihi zenginlikleri ve modern dokusuyla sizi büyüleyecek başka bir şehir. Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan bu şehir, eski ve yeniyi, geleneksel ve moderni ustalıkla harmanlamıştır. Dar sokakları, eski kiliseleri ve renkli evleriyle Narikala bölgesi kentin tarihini yansıtan en önemli yerlerden. Tiflis'te Noel Pazarı 25 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında açık olacak.
TİRAN
Tiran, Arnavutluk'un kalbi ve enerji dolu başkenti. Tiran, tarihi dokusu, renkli sokakları, dinamik atmosferi ve lezzetli mutfağıyla yılbaşı tatili için çok uygun bir destinasyon. Skanderbeg Meydanı, Tirana'nın merkezi ve aynı zamanda tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor. Bu meydanda Noel döneminde yılbaşı pazarı ve buz pateni pisti kuruluyor.
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