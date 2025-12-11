Yıldız Asyalı eşi hakkında yeni iddialarda bulundu: 'Uzaklaştırmaya rağmen kapımıza geldi'

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında evlendiği Mustafa Semih Demirci hakkında şiddet iddialarını sürdürdü. Asyalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinden darp edildiğini öne sürmüş, bu açıklama geniş yankı uyandırmıştı.





Ünlü oyuncu, son paylaşımlarında, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin kendisine yaklaşmaya devam ettiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Değerli basın mensupları, değerli dostlar… Dün bu video sonrası, yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor.”





Asyalı, bir başka paylaşımında ise kadınlara seslenerek boşanma sürecinde yaşadıklarını anlattı:

“Birçoğumuz ‘Boşanmak istiyorum’ dediğimiz anda manipülasyonlara ve iftiralara maruz kalıyoruz. Dün, annemle babamın evinin bahçesinde, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen elini kolunu sallaya sallaya oturabilen; ardından bunu yalanlayıp ‘Acaba Yıldız halüsinasyon mu gördü?’ dedirten bu insandan gerçekten kurtulmam için dua edin. Ben bir kız çocuğu annesiyim, bir sanatçıyım, şu anda çocuğumu burada büyütüyorum.”



Asyalı’nın açıklamaları sonrası gözler Mustafa Semih Demirci’ye çevrildi. Demirci ilk iddiaların ardından yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek:

“Hakkımdaki yalan iddialarla ilgili paylaşımların ve yorumların derhal kaldırılmasını rica ediyorum. Aramızda süren bir boşanma davası var. Diğer iddialar da yargıya intikal etmiş durumda.” ifadelerini kullanmıştı.