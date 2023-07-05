Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı: 'Takınca 35 oluyorum'
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine perukla çıkan Yıldız Tilbe, "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz" dedi.
Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Geçen hafta saçlarını kazıtan şarkıcı, konsere perukla çıktı. Sahnede peruğunu çıkaran Tilbe, seyirciler tarafından alkışla karşılandı.
"PERUK TAKINCA 35 OLUYORUM"
'Saçımı nasıl buldunuz?' diye seyircilere soru soran Tilbe, şöyle konuştu:
"Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür. Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun. Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten."
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