Al-Nassr, Hırvat yıldız Marcelo Brozovic'i transfer etti

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 07:02
Al-Nassr, Hırvat yıldız Marcelo Brozovic'i transfer etti
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Marcelo Brozovic'i yeni adresi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr oldu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Brozovic, geçen sezon Inter formasıyla 40 maça çıktı.


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