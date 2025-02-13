Yıldız Tilbe yüzünün nasıl yandığını anlattı: 'Uyudu' iddialarına yanıt verdi!

Sanatçı Yıldız Tilbe, saç boyası nedeniyle yaşadığı kimyasal yanıkla gündeme geldi. "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim" diyen Tilbe, olayla ilgili açıklama yaptı.

Yıldız Tilbe yüzünün nasıl yandığını anlattı: 'Uyudu' iddialarına yanıt verdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:11

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşırken konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tilbe, paylaşımında "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullandı. 58 yaşındaki sanatçı, takipçilerinden gelen "geçmiş olsun" mesajlarına ise "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek yanıt verdi.

"BOYA KÖTÜYMÜŞ"

Tilbe'nin, saç boyasını uyguladıktan sonra uyuyakaldığı için yandığı iddia edildi. Ancak sanatçı, bu iddiaları yalanlayarak, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" dedi.


Etiketler: #Yıldız tilbe

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