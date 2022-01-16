Yıldızhan tarafından hedef alınan Gülşen, yanıtı sahnede verdi

16 Ocak 2022 Pazar, 14:43

Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların sahne kostümleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan sosyal medyada tepki çekmişti.

Öte yandan, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Gülşen dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Yıldızhan'ın Gülşen'i kastederek "Külotla da sahneye çıkmasınlar" demesinin üzerine Gülşen'in dün akşam sahneye çıktığı kıyafet "İzzet Yıldızhan'a yanıt" olarak yorumlandı.

GÜLŞEN'E DESTEK MESAJLARI

Ayrıca, Yıldızhan tarafından hedef alınan Gülşen'e sosyal medya üzerinden destek mesajları geldi. Kullanıcılar İzzet Yıldızhan'a gönderme yaparak "Bu görüntülerden sonra uyuyamayacaksın" yorumunu yaptı.