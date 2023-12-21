Yayınlanma: 21.12.2023 - 00:05

Güncelleme: 21.12.2023 - 00:05

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır İnce oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ercan Uğur üstleniyor. Kısa sğre sonra televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak olan dizinin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yıldızlar Bana Uzak dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Furkan Andıç

Burcu Kıratlı

Gürkan Uygun

Murat Daltaban

Rami Narin

Elifcan Ongurlar

Evrim Doğan

İnanç Konukçu

Goncagül Sunar

Yaprak Medine

Baran Can Eraslan

Ela Yörüklü

Önder Selen

Deniz Atam

Mustafa Enis Bilir

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Yıldızlar Bana Uzak dizisi atv ekranlarında yayımlanacak.

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yıldızlar Bana Uzak 31 Aralık'tan itibaren pazar akşamları izleyicisi ile buluşacak.