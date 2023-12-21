Yıldızlar Bana Uzak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yıldızlar Bana Uzak dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Yıldızlar Bana Uzak dizisinin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarından yayımlanacak olan dizi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yıldızlar Bana Uzak dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır İnce oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ercan Uğur üstleniyor. Kısa sğre sonra televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak olan dizinin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yıldızlar Bana Uzak dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?
Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.
YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Furkan Andıç
Burcu Kıratlı
Gürkan Uygun
Murat Daltaban
Rami Narin
Elifcan Ongurlar
Evrim Doğan
İnanç Konukçu
Goncagül Sunar
Yaprak Medine
Baran Can Eraslan
Ela Yörüklü
Önder Selen
Deniz Atam
Mustafa Enis Bilir
YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Yıldızlar Bana Uzak dizisi atv ekranlarında yayımlanacak.
YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yıldızlar Bana Uzak 31 Aralık'tan itibaren pazar akşamları izleyicisi ile buluşacak.
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