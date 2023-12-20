Yayınlanma: 20.12.2023 - 21:02

Güncelleme: 20.12.2023 - 21:02

Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini üstlenerek başrolünde yer aldığı Kanal D yapımı İnci Taneleri dizisinin iptal edilip edilmediği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Dizi fragmanının ardından büyük tepkiler almıştı. Peki, Yılmaz Erdoğan'lı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri yayından kaldırılacak mı? İnci Taneleri dizisi iptal mi edildi?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NEDEN TEPKİ ALDI?

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanını yayımlayan dizi büyük bir tepki çekti. Dizinin fragmanında kadın cinayetlerinin normalleştirilmesi yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ İPTAL Mİ OLDU?

Gelen tepkilerin ardından BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin fragmanı Kanal D ekranlarında yayımlanmayı bırakıldı. Bu durum dizinin yayından çekilmesi ihtimalini gündeme getirse de Kanal D veya BKM tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan

Hazar Ergüçlü

Selma Ergeç

Kubilay Aka