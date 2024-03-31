Nilperi Şahinkaya zarfı sandığa atarken zor anlar yaşadı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sunucu Saba Tümer oyunu kullandı. Nilperi Şahinkaya’nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:39
Nilperi Şahinkaya zarfı sandığa atarken zor anlar yaşadı
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı.

Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullanan Nilperi Şahinkaya’nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı. Şahinkaya'nın sandıkta yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullandıktan sonra çekime gideceğini söyleyerek okuldan ayrıldı.


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