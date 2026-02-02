Yılın şarkısı seçildi: Billie Eilish'in 'Wildflower' şarkısı sözleri

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin kazananları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü Billie Eilish "Wildflower" ile kazanırken "Yılın Kaydı" ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan "Luther"a verildi.

'WİLDFLOWER'IN HİKAYESİ

Billie Eilish’in “Wildflower” adlı şarkısı, 17 Mayıs 2024’te yayımlanan üçüncü stüdyo albümü Hit Me Hard and Soft’un beşinci parçasıdır. Şarkı, Eilish ve kardeşi Finneas O’Connell tarafından yazılmış ve Finneas tarafından üretilmiştir. “Wildflower”, Eilish’in arkadaşının eski sevgilisiyle yaşadığı ilişki nedeniyle hissettiği suçluluk ve içsel çatışmaları anlatır. Şarkı, yayımlandıktan sonra birçok ülkede ilk ona girmiştir.

'WİLDFLOWER' ŞARKISI SÖZLERİ

Things fall apart

- Her şey dağılıyor

And time breaks your heart

- Ve zaman kalbini kırar

I wasn't there, but I know

- Orada değildim, ama biliyorum

She was your girl

- O senin kızındı.

You showed her the world

- Ona dünyayı gösterdin

But fell out of love and you both let go

- Ama aşktan düştün ve ikiniz de bıraktınız

She was cryin' on my shoulder

- Omzumda ağlıyordu.

All I could do was hold her

- Tek yapabildiğim onu tutmaktı.

Only made us closer until July

- Sadece Temmuz ayına kadar bizi daha da yakınlaştırdı

Now, I know that you love me

- Şimdi, beni sevdiğini biliyorum

You don't need to remind me

- Bana hatırlatmana gerek yok.

I should put it all behind me, shouldn't I?

- Hepsini arkamda bırakmalıyım, değil mi?

But I see her in the back of my mind

- Ama onu aklımın arkasında görüyorum

All the time

- Her zaman

Like a fever, like I'm burning alive

- Ateş gibi, diri diri yanıyormuşum gibi

Like a sign

- Bir işaret gibi

Did I cross the line?

- Çizgiyi aştım mı?

(Mm) Hmm

- (Mm) Hmm

Well, good things don't last (Good things don't last)

- İyi şeyler uzun sürmez (İyi şeyler uzun sürmez)

And life moves so fast (Life moves so fast)

- Ve hayat çok hızlı hareket ediyor (Hayat çok hızlı hareket ediyor)

I'd never ask who was better (I'd never ask who was better)

- Kimin daha iyi olduğunu asla sormazdım (kimin daha iyi olduğunu asla sormazdım)

'Cause she couldn't be (Couldn't)

- Çünkü o olamazdı (Olamazdı)

More different from me (Different)

- Benden daha farklı (Farklı)

Happy and free in leather (Happy)

- Deride mutlu ve özgür (Mutlu)

And I know that you love me (You love me)

- Ve beni sevdiğini biliyorum (Beni seviyorsun)

You don't need to remind me (Remind me)

- Bana hatırlatmana gerek yok (Hatırlat bana)

Wanna put it all behind me, but baby

- Hepsini geride bırakmak istiyorum ama bebeğim

I see her in the back of my mind (Back of my mind)

- Onu aklımın arkasında görüyorum (Aklımın arkasında)

All the time (All the time)

- Her zaman (Her zaman)

Feels like a fever (Like a fever), like I'm burning alive (Burning alive)

- Ateş gibi hissediyorum (Ateş gibi), canlı yanıyormuşum gibi (Canlı yanıyor)

Like a sign

- Bir işaret gibi

Did I cross the line?

- Çizgiyi aştım mı?

You say no one knows you so well (Oh)

- Kimsenin seni bu kadar iyi tanımadığını söylüyorsun (Oh)

But every time you touch me, I just wonder how she felt

- Ama bana her dokunduğunda nasıl hissettiğini merak ediyorum

Valentine's Day, cryin' in the hotel

- Sevgililer Günü, otelde ağlamak

I know you didn't mean to hurt me, so I kept it to myself

- Beni incitmek istemediğini biliyorum, bu yüzden bunu kendime sakladım

And I wonder

- Ve merak ediyorum

Do you see her in the back of your mind in my eyes?

- Onu zihninin arkasında, benim gözlerimde görüyor musun?

You say no one knows you so well

- Kimsenin seni bu kadar iyi tanımadığını söylüyorsun.

But every time you touch me, I just wonder how she felt

- Ama bana her dokunduğunda nasıl hissettiğini merak ediyorum

Valentine's Day, cryin' in the hotel

- Sevgililer Günü, otelde ağlamak

I know you didn't mean to hurt me, so I kept it to myself

- Beni incitmek istemediğini biliyorum, bu yüzden bunu kendime sakladım