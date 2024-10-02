Yılın son gökyüzü şöleni! 2 Ekim Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:28

Güncelleme: 02.10.2024 - 10:28

Gökyüzünde muhteşem görsel şölenler yaratan tutulmalardan biri daha yolda! Yılın son güneş tutulması bugün gerçekleşecek. 2 Ekim 2024 tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN GÖRÜLECEK?

Tutulma, Meksika'dan başlayıp ABD'nin çeşitli eyaletlerinden geçerek Kanada'nın güney bölgelerine kadar ilerleyecek. Özellikle ABD'nin Teksas, Oklahoma, Kentucky ve New York eyaletleri tutulmanın en net görüleceği yerler arasında olacak.

Bu tutulma, Türkiye saati ile 21:49'da başlayacak ve yaklaşık 9 dakika sürecek. Tutulma sırasında, Ay Güneş'in merkezini kaplasa da, Güneş'in kenarları halka şeklinde parlayacak, bu da halkalı güneş tutulması olarak bilinen bir görüntü yaratacak. Bu etkileyici manzara, Şili ve Arjantin gibi ülkelerde de izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Türkiye'den izlenemeyen bu tutulma, gök olaylarına ilgi duyanlar için online platformlardan takip edilebilir.