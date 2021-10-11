Yıllar sonra sahnelere dönen İbrahim Tatlıses: Rabbim dur demedikçe söylerim

11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:51

İbrahim Tatlıses 12 yıl aranın ardından ilk yurt dışı konserini verdi.

Belarus'un başkenti Minsk'te bir otelde yapılan konserde İbrahim Tatlıses, açıklamalarda bulundu. Açıklamasında "Rabbim 'dur' demedikçe, ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" dedi.

YILLAR SONRA SAHNEYE DÖNDÜ

Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde üç gün üst üste sahne almış ve biletleri günler öncesinden tükenmişti. Konser öncesi açıklamalarda bulunan usta isim, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" demişti.

Tatlıses'in Belarus'ta vereceği altı konser için 7 milyon kazanacağı öne sürüldü.