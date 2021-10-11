Ahmet Mümtaz Taylan'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Tamer Karadağlı'nın gündem olan hareketi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:15
Ahmet Mümtaz Taylan'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki göstererek, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu.

Karadağlı'nın bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu, birçok eleştiri ve tepki geldi.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da Tamer Karadağlı'nın gündem olan hareketi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Taylan yaptığı paylaşımda; "Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır" dedi.




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