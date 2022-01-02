Yıllardır hayaliydi… 2022’nin ilk dakikasında gerçekleştirdi
Antalya’da yıllardır yeni yılı denize girerek karşılama hayalini kuran bir kadın, bu hayalini 2022 yılında gerçekleştirdi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren kadın, “2022 hayallerimin yılı olacak” dedi.
Kardeşiyle birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen Mihriban Şakal, uzun yıllardır hayalini kurduğu denize girerek yeni yılı karşılama hayalini 2022’i yılında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Mayosunu giyen Şakal, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü saat 00.00’da, sıcaklığı 18 dereceyi bulan denize girdi. Büyük bir mutluluk yaşayan Şakal, kendisini görüntüleyen gazetecilerle de bu sevincini paylaştı.
“BU YIL HAYALLERİMİN YILI OLACAK”
Senelerdir hayalini kurduğu kutlamayı bu yıl gerçekleştirdiğini dile getiren Şakal, “Senelerdir yılbaşını denizde karşılamak hayalimdi. Bu seneye kısmet oldu. Önceki sene kısıtlama vardı gelemedim, tam yaklaşmıştım ama bu sene gerçek oldu. Bu yıl, hayallerimin yılı olacak. Herkesin girmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
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