Yıllık ortalama 600 bin ton üretiliyor: Tezgahlarda 120 TL...

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:53

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:53

Menemen ilçesine bağlı Emiralem bölgesinde çilek üretiminde ilk hasat başladı. Türkiye'de yıllık ortalama 600 bin ton çilek üretimini gerçekleşirken, bunun yüzde 5'ini Emiralem çilekleri karşılıyor. Bu yıl yaşanan olumsuz hava kuşulları sebebiyle rekoltenin geçen yıla göre düşük olması bekleniyor.

Bu arada, yarın düzenlenecek 15. Çilek Festivali için hazırlıklarını sürdüren üreticiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek, özenle yetiştirdikleri çilekleri toplayıp tezgahlara hazırlıyor. Emiralem çileklerinin kendine has aroması ve lezzetiyle öne çıktığını vurgulayan üreticiler, çileğin kilosunu bahçede 80 TL, tezgahlarda ise 120 TL'ye kadar satışa sunulduğunu söylediler.

"FESTİVALDE UCUZ FİYATA ÇİLEK SATACAĞIZ"

Eylül ayının başında çilek fidelerinin dikildiğini söyleyen Menemen Ziraat Odası meclis üyesi Hasan Aydın (52), "Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, soğukların etkisiyle fideleri uyumaya bırakıyoruz. Mart ayının başında fidelerimizi yeniden temizliyoruz. Nisan ayında ise hasada başlıyoruz. Bu sene Mart ayında ani bir soğuk hava dalgası vurdu. Tüm çiçekleri, beyaz korukları, yani ilk meyveleri dondurdu. İlk hasatlık ürünler tamamen zarar gördü. Bu nedenle rekoltemiz yaklaşık yarı yarıya düştü. Bu durum biz üreticileri oldukça zorladı. Neyse ki fiyatlarımız biraz yüz güldürdü. Bu da bizi bir nebze mutlu etti. Festival ise üreticinin yüzünü güldüren ve Emiralem'e değer katan bir etkinlik. Herkesi bu güzel festivale davet ediyoruz. Üreticiler olarak festivalde stantlar açacağız. Ucuz çilek satacağız. İnternette çileğin pahalı olduğuna dair çok şikayet var ama biz bu yıl ucuz fiyata çilek satacağız. Gelsinler, Emiralem'in mis gibi çileğini yerinde tatsınlar" dedi.



