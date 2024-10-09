Yılmaz Erdoğan: İnci Taneleri'nin hikayesinin gidişatını kimse bilmiyor

Yayınlanma: 09.10.2024 - 15:47

Güncelleme: 09.10.2024 - 15:47

Yeni sezonuna yarın merhaba diyecek olan 'İnci Taneleri'nin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, dizinin gidişatını ekibinden bile gizli tuttuğunu belirtti. Erdoğan, izleyicilere oyuncuları sıkıştırmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Yalan söylemiyorlar. Onlar da konuyu bilmiyor" dedi.

Dizi, yarın saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek. Yılmaz Erdoğan, yaz boyunca kendisine yöneltilen birçok sorunun yanı sıra, dizinin sürprizleri hakkında ekibinin de bilgisiz olduğunu vurguladı.

BKM'nin YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Oyuncular da sizin kadar bilgiye sahip. Onlara sormayın; sonunu bilerek oynarsalar, performansları etkilenir. Hayatta olduğu gibi, ne olacağını bilmemek oyunculuklarını canlı tutar" şeklinde konuştu. Erdoğan, izleyicileri oyuncuları sorgulamaktan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyardı.