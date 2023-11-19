Yılmaz Güney'in bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı
Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, usta oyuncunun hiç yayınlanmamış bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf, Güney 1979 yılında Toptaşı Cezaevi'ndeyken çekildi.
Oyunculuğunun yanında yönetmen, senarist ve yapımcı olarak da tanınan Yılmaz Güney'in 1979 yılında cezaevinde eşi Fatoş Güney ile çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
DurakMedya'da yer alan habere göre 9 Eylül 1984 yılında Paris'te hayatını kaybeden ünlü sinemacının Türkiye'de cezaevinde eşi Fatoş Güney ile çekilen fotoğrafı büyük ilgi gördü. Cezaevinden kaçışı film olacak olan Yılmaz Güney beş yıl hapis yattıktan sonra 9 Ekim 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden yurtdışına firar etmişti.
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