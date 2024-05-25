Yiyeceğinizi yanlış çiğniyor olabileceğinizi gösteren 5 şaşırtıcı işaret

Yayınlanma: 25.05.2024 - 22:56

Güncelleme: 25.05.2024 - 22:56

Eğer ebeveynleriniz çocukken yemek yerken "yavaş ye" dediyse, muhtemelen gözlerinizi devirdiniz ve yemeğe devam ettiniz. Ancak ebeveynleriniz aslında bir şeylerin farkındaydı - ne yapmanız gerektiğini tam olarak bilseler de. Yavaş ve iyice çiğnemek sadece yiyecekleri yemek ve yutmak için değil, aynı zamanda bir dizi sindirim sorunundan ve sağlık sorunundan kaçınmak için de gereklidir.

Sindirimin ilk adımı, yemeğin boyutunu küçültmek ve daha fazla tükürük salgılamak için tükürük bezlerini aktive eden çiğnemektir. Tükürük, amilaz ve lipaz gibi enzimleri içerir, bu enzimler sırasıyla karbonhidratları ve yağları parçalar. Ancak, günümüzde birçok insan hızlı, dikkatsiz veya yol üzerinde yemek yeme eğilimindedir.

YİYECEKLERİNİZİ YETERİNCE ÇİĞNEMEDİĞİNİZİ GÖSTEREBİLECEK 5 İŞARET

Kolayca mide ekşimesi oluyorsunuz: Mide ekşimesi ile mücadele eden herkes, bu hoş olmayan hissin nasıl olduğunu bilir. Yiyeceklerinizi tam olarak çiğnemediyseniz, midenizde sindirimi uygun şekilde destekleyecek kadar çok asit olmayacaktır, bu da mide ekşimesine neden olabilir.

Sindirim sorunları yaşıyorsunuz: Yiyecek parçaları yeterince küçük değilse, bağırsaklardaki doğal olarak bulunan bakteriler sindirilmemiş yiyecekleri fermante edebilir ve çoğalabilir, bu da şişkinlik, gaz, hazımsızlık veya kabızlığa neden olabilir.

Ana besin maddelerinden daha azını ememe olasılığınız vardır: Yiyeceklerinizin yeterince çiğnenmemesi, vücudunuzun karbonhidratlar, proteinler ve yağları tam olarak parçalamasını ve emmesini zorlaştırabilir.

Fazla yemeye başlarsınız: Hızlı yemek yemek, vücudun doyma işaretlerini dinlemeyi zorlaştırabilir, bu da fazla yemenize neden olabilir. Bu durum, metabolik sendrom riskini artırabilir.

Yiyeceklerinizden zevk almak daha zor olur: Yavaş çiğnemek, yiyeceği gerçekten tadını çıkarmanıza yardımcı olur ve midenizin doyma işaretlerini daha iyi algılamanıza yardımcı olabilir.

DAHA SAĞLIKLI ÇİĞNEME ALIŞKANLIKLARI İÇİN İPUÇLARI

Her lokmayı yaklaşık 20 ila 30 kez çiğneyin.

Yiyeceğinizi ezilene kadar çiğneyin.

Alışkanlıklarınıza dikkat ederek başlayın.

Yiyeceğinizi yeterince çiğnemek, sindirim sağlığınızı iyileştirmek ve sindirim sorunlarını önlemek için basit ancak etkili bir strateji olabilir.