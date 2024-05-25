Sabah kahvaltısının sağlıklı lezzeti: Yumurta salatası tarifi

Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:18

Güncelleme: 25.05.2024 - 10:18

Güne başlarken lezzetli tariflerin birçoğu araştırılır ancak bazen sağlıksız besinler tüketerek, fazla kilolar alabiliriz. Güne sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler için, adeta aranan tarif olan Yumurta salatası tarifi, diyet listelerinin de aranan lezzeti olacak. İşte, Yumurta salatası tarifi...

YUMURTA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta (pişmiş)

1 avuç dereotu (kıyılmış)

3 dal taze soğan

1 avuç taze nane

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

2 çay kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limon

Yapılış