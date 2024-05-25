Sabah kahvaltısının sağlıklı lezzeti: Yumurta salatası tarifi
Genellikle sahanda, omlet, menemen gibi lezzetli tariflerle kahvaltı sofralarımıza konuk olan yumurta, bu sefer taze otlar ve nefis baharatlar ile buluşuyor. İşte, Yumurta salatası tarifi...
Güne başlarken lezzetli tariflerin birçoğu araştırılır ancak bazen sağlıksız besinler tüketerek, fazla kilolar alabiliriz. Güne sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler için, adeta aranan tarif olan Yumurta salatası tarifi, diyet listelerinin de aranan lezzeti olacak. İşte, Yumurta salatası tarifi...
YUMURTA SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta (pişmiş)
- 1 avuç dereotu (kıyılmış)
- 3 dal taze soğan
- 1 avuç taze nane
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 2 çay kaşığı zeytinyağı
- 1/2 adet limon
Yapılış
- Yumurtaları arzuya göre kayısı veya katı olacak şekilde tuzlu suda haşlayın. Tuzlu suda haşlamak, kabuklarının daha kolay soyulmasını sağlayacaktır.
- Yumurtaları soyduktan sonra en az 8 parçaya ayırın ve bir kaseye aktarın.
- Yumurtaların üzerine kıyılmış dereotu, taze soğan, taze nane, tuz, karabiber, pul biber, kekik, zeytinyağı ve limon suyu ile tatlandırıp, yumurtalar parçalanmayacak şekilde elinizle veya spatula ile karıştırın.
- Arzuya göre soğuk veya ılık olarak sofralarınızda afiyetle tüketin.
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