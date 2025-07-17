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Yiyecek arayan ayı kapıyı zorlayarak işçilerin kulübesine girdi

Yiyecek arayan ayı kapıyı zorlayarak işçilerin kulübesine girdi

17.07.2025 13:41:00
Güncellenme:
AA
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Yiyecek arayan ayı kapıyı zorlayarak işçilerin kulübesine girdi

Artvin'in Borçka ilçesinde orman işçilerinin kullandığı barakaya girerek yiyecek arayan ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yiyecek arayan ayı, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki Düzköy Karadağ mevkisinde, orman işçilerinin dinlenmek ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları barakaya geldi.

Barakanın camını kırarak çevrede yiyecek arayan ayı, daha sona bölgeden uzaklaştı.

Ayının o anları, barakadaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü de ayının söz konusu görüntülerinin bir kesitini sosyal medya hesabından paylaştı.

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