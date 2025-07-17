Yiyecek arayan ayı kapıyı zorlayarak işçilerin kulübesine girdi

Yiyecek arayan ayı, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki Düzköy Karadağ mevkisinde, orman işçilerinin dinlenmek ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları barakaya geldi.
Barakanın camını kırarak çevrede yiyecek arayan ayı, daha sona bölgeden uzaklaştı.
Ayının o anları, barakadaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü de ayının söz konusu görüntülerinin bir kesitini sosyal medya hesabından paylaştı.
📌Artvin'in Borçka ilçesinde planlı orman kesimi yapan işçilerin konakladığı kulübeye gece saatlerinde ayı girdi.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 17, 2025
📌Kapıyı zorlayarak içeri giren ayının yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı pic.twitter.com/FQA8dTxgJU